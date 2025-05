US-Marktbericht

Die Wall Street steht vor deutlichen Kursgewinnen, angetrieben von starken NVIDIA-Zahlen und einem überraschenden Gerichtsurteil gegen Trumps Strafzölle.

Werte in diesem Artikel

Der Dow Jones notiert in vorbörslichen Indikationen etwas höher.

Wer­bung Wer­bung

Der NASDAQ Composite dürfte dagegen mit einem satten Plus in den Donnerstagshandel gehen.

Auch beim S&P 500 zeichnet sich ein deutlicher Kurszuwachs ab.

Die US-Börsen dürften mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel am Donnerstag starten, nachdem das US-Gericht für Internationalen Handel die von Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle für nichtig erklärt hat. Technologiewerte erhalten zusätzlichen Rückenwind von NVIDIA. Die KI-Wette hatte am Mittwoch nach Börsenschluss überraschend starke Zahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben.

Wer­bung Wer­bung

Gerichtsurteil zu Trump-Zöllen im Fokus

Im Streit um die Strafzölle urteilte das Gericht, Präsident Trump habe seine Befugnisse überschritten. Geklagt hatten einige kleine US-Unternehmen. Laut dem Gericht in New York räumt die Verfassung ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein. Allerdings hat die US-Regierung Berufung gegen die Entscheidung eingelegt.

Börsenparty verfrüht?

Beobachter warnen, dass Anleger sich nicht zu früh freuen sollten. Für die meisten Handelspartner der USA werde das Urteil letztlich nicht viel ändern, meint etwa Goldman Sachs. Es beziehe sich nämlich nur auf einige Zollerhöhungen, etwa den Basiszoll von 10 Prozent und die Strafzölle gegen Länder wie Kanada, China und Mexiko, jedoch nicht auf Zölle, die Sektoren wie Stahl, Aluminium und Autoimporte beträfen, merken die Analysten an.

David Chao von Invesco gibt zu bedenken, dass "der Oberste Gerichtshof zugunsten von Trump entscheiden könnte und ihm die nach dem International Emergency Economic Powers Act gewährte Befugnis zurückgibt". Und selbst wenn das endgültige Urteil zuungunsten der Regierung ausfalle, hätte Trump immer noch andere Möglichkeiten, seine Zölle durchzusetzen. "Es ist möglich, dass Trump die Handelsspannungen als Reaktion auf das Urteil des Gerichts gegen ihn weiter verschärft", fügte Chao hinzu.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires