Deutsche Bank-Aktie tiefer: Deutsche Bank trennt sich wohl von Investmentbankern in News York und London

Das Institut baut wegen des schwachen Geschäfts mit Übernahmen und Fusionen Personal ab, wie eine mit den Plänen vertraute Person am Donnerstag sagte. Beschäftigte in den USA seien am Mittwoch über die Entscheidungen informiert worden. Wie viele Mitarbeiter vom Institut gehen müssten, sei unklar.

Es seien vor allem Junior-Banker, die ihren Job verloren hätten, berichteten "Bloomberg" und "The New York Post" am Donnerstag. Ein Sprecher der Deutschen Bank wollte die Berichte nicht kommentieren. Nach einem Rekordjahr von M&A-Deals 2021 brachen die diesjährigen Provisionen im Investmentbanking aufgrund der schwachen Konjunktur drastisch ein. Im September kündigte die führende US-Investmentbank Goldman Sachs Entlassungen an.

Die Deutsche Bank dünnt Agenturberichten zufolge die Belegschaft im Investmentbanking aus. Wie Reuters und Bloomberg berichten, werden Dutzende Mitarbeiter im Investmentbanking entlassen. Grund sei die Flaute im Emissions- und Beratungsgeschäft.

Die Stellenstreichungen entfallen den Berichten zufolge hauptsächlich auf New York und London. Ein Sprecher der Deutschen Bank lehnte gegenüber Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab.

Deutsche Bank-Aktien fallen via XETRA zeitweise um 1,65 Prozent auf 8,78 Euro zurück.

New York / FRANKFURT (Reuters / Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, Philip Lange / Shutterstock.com