Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX niedriger erwartet

Der DAX gibt vorbörslich zeitweise 0,26 Prozent auf 18.690,00 Punkte ab.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert aktuell 0,37 Prozent auf 38.775,71 Punkte. (Stand: 7.15 Uhr MEZ)

Tiefer präsentiert sich auch der Markt auf dem chinesischen Festland, der Shanghai Composite gibt 0,1 Prozent auf 3.119,27 Zähler nach. In Hongkong dominieren die Bullen und schieben den Hang Seng um 0,29 Prozent auf 19.433,14 Stellen an.

3. Hype um Reddit-Aktie nach Partnerschaft mit OpenAI

Der Börsenneuling Reddit tut sich mit dem KI-Unternehmen OpenAI auf Inhaltsebene zusammen. Bei Anlegern kommt das gut an.

4. EZB-Direktorin Schnabel: Nach Zinssenkung im Juni dürfte zunächst keine zweite erfolgen

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte aus Sicht von EZB-Direktorin Isabel Schnabel nach der ersten Zinssenkung im Juni vorsichtig agieren.

5. RENK-Titel unter Druck: Alteigentümer Triton verkauft offenbar RENK-Aktien

Beim Rüstungsunternehmen RENK macht Alteigentümer Triton Kreisen zufolge Kasse.

6. GSK will Haleon-Beteiligung im Milliardenwert verkaufen

Der Pharmakonzern GSK will seinen verbliebenen Anteil an Haleon veräußern und damit den schrittweisen Verkauf seiner Beteiligung an dem Consumer-Healthcare-Unternehmen abschließen.

7. Country Garden wendet mögliche Auflösung vorerst ab

Der hoch verschuldete chinesische Immobilienkonzern Country Garden hat eine mögliche Auflösung durch ein Hongkonger Gericht vorerst abgewendet.

8. ABB kauft Wiring-Accessories-Sparte von Siemens in China

Die Schweizer ABB übernimmt die Wiring-Accessories-Sparte von Siemens in China.

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Die US-Sorte WTI notiert zeitweise 0,05 Prozent höher bei 79,40 US-Dollar, während die Nordseesorte Brent 0,17 Prozent auf 83,58 US-Dollar zulegt.

10. Euro etwas tiefer

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel etwas schwächer tendiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0860 US-Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor.