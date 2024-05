DAX niedriger erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Hype um Reddit-Aktie nach Partnerschaft mit OpenAI -- Alteigentümer Triton verkauft offenbar RENK-Aktien

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte am Freitag leicht verlieren. Der DAX wird etwas niedriger erwartet. Auch der TecDAX dürfte es schwächer notieren. Nachdem der DAX am Mittwoch einen weiteren Rekord knacken konnte, dürfte am Freitag eine leichte Stabilisierung einsetzen. An der Wall Street hatten unterschiedliche Indizes ihre zeitweiligen Höchstmarken letztlich nicht verteidigen können. Aus Asien kommen ebenfalls größtenteils negative Vorgaben. Der kleine Verfall am Terminmarkt könnte derweil für bewegen. Es gibt jedoch kein auffallendes großes offenes Interesse bei den Optionen auf den DAX. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die Börsen in Europa dürften am Freitag leicht abgeben. Der EURO STOXX 50 verliert vorbörslich. Nach den jüngst hochgelaufenen Kursen dürfte es am Freitag zu einer Konsolidierung kommen. Auf Zinsseite sorgen die US-Notenbanker Loretta Mester und Thomas Barkin für leichten Gegenwind, da sie länger anhaltende hohe US-Zinsen signalisierten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Der US-Leitindex setzte seine Rekordfahrt auch am Donnerstag fort. Der Dow Jones Index schaffte es bereits im frühen Handel bei 40.051,05 Zähler erstmals in seiner Historie über die 40.000-Punkte-Marke, konnte diesen Zählerstand im Handelsverlauf aber nicht verteidigen. Am Ende ging es um 0,10 Prozent auf 39.869,38 Punkte nach unten. Auch der NASDAQ Composite schaffte ein neues Allzeithoch und erreichte erstmals einen Stand von 12.335,02 Zählern. Am Ende stand ein Minus von 0,26 Prozent auf 16.698,32 Punkte. Die Rekordrally an den US-Börsen setzte sich damit verhalten fort. Die am Donnerstag veröffentlichten US-Konjunkturdaten konnten zwar keine größeren Impulse setzen und sorgten daher nur für kleine Kursausschläge. Jedoch wirkte noch die gute Stimmung vom Mittwoch nach, da hatten nämlich günstig ausgefallene US-Inflationsdaten die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank genährt und deshalb die wichtigsten US-Aktienindizes auf neue Allzeithochs gehoben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken