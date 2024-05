Goldpreis und Ölpreis

Beim Goldpreis stehen die Chancen auf den zweiten Wochengewinn in Folge nicht schlecht. Aktuell beläuft sich das Plus auf 1,0 Prozent.

von Jörg Bernhard



An der "Konjunkturfront" entwickeln sich die Indikatoren allerdings relativ uneinheitlich. Vorteilhafte Inflationsdaten haben in dieser Woche jedoch die Chance auf zwei Zinssenkungen bis zum Jahresende deutlich verbessert. Ein neues Rekordhoch bleibt daher weiterhin in Reichweite. John Williams, der Chef der New York Fed, dämpfte zuletzt aber die Hoffnung auf eine baldige Zinsreduktion und machte das Erreichen des Zielwerts von zwei Prozent bei der jährlichen Inflation zur Bedingung für einen Zinsschritt. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte nun der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC sorgen. Dieser steht um 21.30 Uhr zur Bekanntgabe an und liefert wichtige Informationen über die aktuelle Stimmung am Terminmarkt.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 1,00 auf 2.384,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Verhalten positiver Wochenausklang

Am frühen Morgen sorgten positive Konjunkturdaten aus China für leicht positive Vorzeichen beim Ölpreis. So fiel zum Beispiel der Zuwachs der chinesischen Industrieproduktion mit plus 6,7 Prozent p.a. höher als erwartet aus. Gegen 19.00 wird die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Bei Abweichungen in die eine oder andere Richtung könnte sich dies dann auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,17 auf 79,40 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,31 auf 83,58 Dollar anzog.





