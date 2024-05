Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell

Marktüberblick Rohstoffe

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,45 Prozent auf 2.387,42 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 2.376,81 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Freitagmittag hinzu. Um 0,20 Prozent auf 29,69 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 29,63 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.056,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.062,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,56 Prozent.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 982,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,40 Prozent im Vergleich zum Vortag (996,50 US-Dollar).

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -0,01 Prozent auf 83,43 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 83,27 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,03 Prozent auf 79,34 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 79,23 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,79 Prozent auf 0,77 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,76 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,86 US-Dollar am Vortag auf 3,87 US-Dollar nach oben (+0,52Prozent).

Daneben wertet der Maispreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,49 Prozent auf 4,60 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,57 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 12:59 Uhr auf. Es geht 0,86 Prozent auf 12,27 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 12,16 US-Dollar stand.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 0,95 Prozent auf 371,60 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 367,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,45 US-Dollar am Vortag auf 0,45 US-Dollar nach oben (+0,65Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Weizenpreis Gewinne verbuchen. Um 12:57 Uhr steigt der Weizenpreis um 1,81 Prozent auf 253,25 Euro. Am Vortag standen noch 248,50 Euro an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -0,76 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,32 Prozent auf 2,50 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 2,50 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Rapspreis Gewinne verbuchen. Um 12:58 Uhr steigt der Rapspreis um 1,16 Prozent auf 479,00 Euro. Am Vortag standen noch 473,50 Euro an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 1,23 Prozent auf 65,25 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 64,46 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Kohlepreis kaum vom Fleck. Nach 106,45 US-Dollar am Vortag, tendiert der Kohlepreis um 11:26 Uhr bei 106,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net