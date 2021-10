Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit Abschlägen eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,2 Prozent schwächer 15.727 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Rot

An den wichtigsten Börsen in Asien geht es am Mittwoch abwärts.

In Japan verbucht der Leitindex Nikkei aktuell (07:50 Uhr) einen Verlust von 0,15 Prozent bei 29.061,88 Punkten.

An der Börse in Shanghai verliert der Shanghai Composite derweil 1,03 Prozent auf 3.560,55 Einheiten. In Hongkong gibt der Hang Seng um 1,62 Prozent auf 25.617,38 Punkte ab.

3. BASF hebt nach starkem Quartal Jahresziele erneut an

Die Geschäfte des weltgrößten Chemiekonzerns BASF laufen dank einer guten Nachfrage und höheren Preisen weiterhin rund. Zur Nachricht

4. Deutsche Bank steigert Quartalsgewinn trotz höherer Umbaukosten

Trotz gestiegener Kosten für den Konzernumbau hat die Deutsche Bank im dritten Quartal etwas mehr verdient als ein Jahr zuvor. Zur Nachricht

5. Robinhood-Aktie bricht nach Zahlenvorlage nachbörslich ein

Der Neobroker und Börsenneuling Robinhood hat seine Bilanz für das abgelaufene Geschäftsviertel präsentiert. Zur Nachricht

6. Google-Mutter Alphabet steigert Gewinn kräftig

Die Google-Mutter Alphabet hat ihre Bücher für das dritte Quartal 2021 geöffnet. Zur Nachricht

7. Twitter mit Verlust - Anzeigeerlöse ziehen an

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat seine Bücher geöffnet und die Zahlen des abgelaufenen Quartals präsentiert. Zur Nachricht

8. Microsoft schlägt dank Cloud-Boom Umsatzerwartungen

Der Software-Riese Microsoft hat im vergangenen Geschäftsquartal dank seiner florierenden Cloud-Dienste prächtig verdient. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben moderat nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel moderat nachgegeben.

10. Euro hält sich bei 1,16 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch weiter an der Marke von 1,16 US-Dollar notiert.

Bildquellen: Peter Bischoff/Getty Images, Pisit.Sj / Shutterstock.com