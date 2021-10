DAX startet leichter -- Asien in Rot -- Deutsche Bank steigert Quartalsgewinn -- BASF hebt nach starkem Quartal Jahresziele erneut an -- Innogy, Alphabet, Microsoft, Twitter-im Fokus

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt muss am Mittwoch Abschlägen verbuchen. So eröffnete der DAX 0,20 Prozent schwächer 15.727 Punkten. Auch der TecDAX gibt anfänglich ab. Damit gibt der deutsche Leitndex wohl einen kleinen Teil seiner bisherigen Wochengewinne wieder ab. "Die gute Stimmung von der anderen Seite des Atlantiks kommt hierzulande nur zu einem kleinen Teil an", erklärte der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Die meisten bleiben vorsichtig. Im Moment ist die Angst, zu früh zu kaufen, tatsächlich größer als die Gier." Die Erwartungen an die nun auch in Europa richtig in Fahrt kommende Berichtssaison seien hoch - mit entsprechenden Enttäuschungsrisiken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen treten am Mittwoch auf der Stelle. So startete der EuroSTOXX 50 kaum verändert bei 4.226 Indexeinheiten. Von einer Welle von Geschäftszahlen erhoffen sich Börsianer am Mittwoch weitere Impulse. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen befanden sich am Dienstag wieder auf Rekordkurs. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas fester und legte anschließend weiter zu. Dabei erzielte er zeitweise neue Bestmarken. Letttendlich wies er Gewinne von 0,04 Prozent auf 35.756,42 Punkte aus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte zum Start bereits deutlich zulegen und behielt sein positives Vorzeichen dann. Er beendete die Sitzung schließlich 0,06 Prozent höher bei 15.235,71 Zählern. Dabei wurden die US-Aktienmärkte durch gute Quartalszahlen bedeutender Unternehmen in der aktuellen Berichtssaison, die mittlerweile in vollem Gange ist, gestützt. Inflations- und Wachstumssorgen rückten damit etwas in den Hintergrund. Wie dpa berichtete, haben laut Bloomberg mehr als 80 Prozent der Unternehmen aus dem S&P 500-Index, die bisher ihre Bücher geöffnet haben, bessere Ergebnisse als erwartet vorgelegt. Unter den Einzelwerten standen unter anderem Facebook, UPS, General Electric und 3M mit Zahlenvorlagen im Fokus der Anleger. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken