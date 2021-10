Twitter-Aktie tiefrot: Twitter mit Verlust - Anzeigeerlöse ziehen an

Aktien in diesem Artikel Twitter 48,34 EUR

Das Geschäftsmodell von Twitter , Geld mit Werbung wie bezahlten Tweets zu verdienen, funktioniert immer besser. Im vergangenen Quartal stiegen die Anzeigenerlöse um 41 Prozent auf 1,14 Milliarden Dollar, wie der Kurznachrichtendienst am Dienstag mitteilte. Der gesamte Konzernumsatz rückte um 37 Prozent auf 1,28 Milliarden Dollar (1,1 Mrd Euro) vor.

Unterm Strich verbuchte Twitter einen Verlust von rund 536,8 Millionen Dollar nach schwarzen Zahlen von knapp 29 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Das hohe Minus ging aber auf eine Vergleichszahlung von über 800 Millionen Dollar nach einer Investorenklage zurück. Die Anleger hatten bereits 2016 mit dem Vorwurf geklagt, Twitter habe falsche Angaben über die Wachstumsaussichten gemacht.

Die Zahl der täglich aktiven Nutzer, die Twitter mit seiner Werbung erreichen kann, legte binnen drei Monaten von 206 auf 211 Millionen zu. Twitter macht seit einiger Zeit nur noch Angaben zu Nutzern, die auf den Dienst über die hauseigene App oder die Web-Version zugreifen und daher Anzeigen zu sehen bekommen.

An der Börse kommt der Quartalsbericht nicht gut an: Die Aktie verliert am Mittwoch im US-Handel an der NYSE zeitweise um 6,30 Prozent auf 57,55 US-Dollar.

