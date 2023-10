Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX kaum bewegt erwartet

Der DAX dürfte am Mittwoch zunächst auf der Stelle treten. Vorbörslich zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise um 0,08 Prozent höher bei 15.264 Punkten.

2. Börsen in Fernost überwiegend mit kleinen Verlusten

An den Börsen in Fernost sind am Mittwoch die Verkäufer in der Überzahl. In Tokio zeigt sich der Leitindex Nikkei 225 gegen 7:50 Uhr unserer Zeit unbewegt zum Vortag bei 32.041 Punkten. Auch auf dem chinesichen Festland geht es abwärts: In Shanghai zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,69 Prozent schwächer bei 3.062 Zählern. In Hongkong fällt der Hang Seng währenddessen um 0,1 Prozent auf 17.756 Einheiten.

3. adidas erhöht trotz schwachem Quartal Jahresprognose

adidas hat im dritten Quartal zwar weniger umgesetzt und verdient, traut sich im Gesamtjahr jetzt aber mehr zu als bisher. Im dritten Quartal lag der Umsatz zwar währungsbereinigt um 1 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Zur Nachricht

4. ASML brechen die Aufträge weg

Der Chipausrüster ASML hat im dritten Quartal bei den Bestellungen die Schwäche der Branche voll zu spüren bekommen. Der Wert der Neuaufträge sei im Vergleich zum Vorquartal um 42 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro eingebrochen, so das Unternehmen. Zur Nachricht

5. HELLA kann weiter wachsen

HELLA hat den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten um 12,6 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro gesteigert. Wechselkurseffekte schmälerten allerdings die Einnahmen: Bereinigt um diese Effekte verzeichnete der unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Automobilzulieferer ein Wachstum von 16,8 Prozent. Zur Nachricht

6. ABB macht mehr Umsatz und Gewinn - Auftragseingang aber rückläufig

ABB hat im dritten Quartal den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Zugleich entwickelte sich das Neugeschäft wie schon in den drei Monaten zuvor leicht rückläufig. Zur Nachricht

7. Geschäft von United Airlines leidet unter hohen Spritpreisen und Israel-Krieg

Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat die Börse mit ihrer Gewinnprognose für das laufende Vierteljahr enttäuscht. Das Geschäft von United Airlines wird durch den Stopp der Flüge nach Tel Aviv nach der Attacke der islamistischen Hamas auf Israel sowie gestiegene Spritpreise gebremst. Zur Nachricht

8. Chinas Wirtschaft mit überraschend starkem Wachstum

Chinas Wirtschaft hat sich im dritten Quartal besser entwickelt als erwartet. Wie das Pekinger Statistikamt am Mittwoch mitteilte, wuchs die chinesische Wirtschaft im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres um 4,9 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einem Wachstum von 4,4 Prozent gerechnet. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise präsentieren sich am Mittwochmorgen mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,94 auf 88,60 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,74 auf 91,64 Dollar anzog.

10. Euro zum US-Dollar wenig verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert und damit die Kursgewinne zum US-Dollar der vergangenen beiden Handelstage gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0578 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0569 Dollar festgesetzt.