Lage im Nahen Osten angespannt: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter -- ASML brechen die Aufträge weg -- adidas erhöht Jahresprognose -- HELLA kann weiter wachsen -- ABB im Fokus

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Mittwoch zunächst zurückhalten. Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise um nur 0,08 Prozent höher bei 15.264 Punkten. Am Vortag hatte er die Sitzung marginale 0,09 Prozent höher bei 15.251,69 Punkten beendet. Der TecDAX wird am Mittwoch ebenfalls nur minimal höher erwartet. Am Dienstag schloss er 0,02 Prozent tiefer bei 2.940,70 Zählern. Am Mittwoch nimmt die Nervosität mit Blick auf den Nahost-Konflikt wieder zu, nachdem ein Vorabend ein Krankenhaus im Gaza-Streifen von einer Rakete getroffen worden war. Auch die Ölpreise und die Anleiherenditen ziehen zur Wochenmitte wieder an. Die Lage bleibe labil, kommentierte ein Händler. Von den Börsen aus den USA und Asien kommt indes kein Rückenwind, obwohl sich die chinesische Wirtschaft im dritten Quartal besser entwickelt hat als erwartet.





Die europäischen Börsen werden zur Wochenmitte mit leichten Verlusten erwartet. Der EURO STOXX 50 verliert in vorbörslichen Indikationen zeitweise 0,2 Prozent auf 4.145 Punkte. Am Vortag ging er marginale 0,06 Prozent fester bei 4.152,32 Punkten aus dem Handel. Anleger dürften zur Wochenmitte in Deckung bleiben, da eine weitere Eskalation des Kriegs im Nahen Osten befürchtet wird, nachdem am Vorabend eine Rakete in ein Krankenhaus im Gaza-Streifen eingeschlagen war. Unerwartet starke Wirtschaftsdaten aus China könnten die Stimmung jedoch womöglich etwas aufhellen.





Die US-Börsen haben sich mit unterschiedlichen Vorzeichen aus dem Handel verabschiedet. Der Dow Jones Index schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her, schlussendlich schloss das Börsenbarometer mit einem marginalen Plus von 0,04 Prozent bei 33.997,98 Punkten. Der NASDAQ Composite beendete den Handel unterdessen 0,25 Prozent tiefer bei 13.533,75 Zählern. Ein zentrales Thema bleibt der Nahost-Krieg. Laut Marktbeobachtern überwiege derzeit noch die Hoffnung auf diplomatische Bemühungen. Stephen Innes von SPI Asset Management verwies laut Dow Jones Newswires jedoch darauf, dass die israelische Bodenoffensive in Gaza noch nicht begonnen habe. Sollte diese beginnen, könnte die Stimmung schnell wieder umschlagen. Konjunkturseitig wurden Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion veröffentlicht. Die US-Einzelhandelsumsätze verzeichneten einen unerwartet deutlichen Anstieg im September. Derweil ist die US-Industrieproduktion im September leicht gestiegen. Die Bilanzsaison setzte sich unter anderem mit Zahlen von Goldman Sachs, Bank of America und Johnson & Johnson fort.