SAF-HOLLAND-Aktie zieht an: Analystenstudie und Volvo-Zahlen beflügeln SAF-HOLLAND - Jahresziele angehoben

Analyst zuversichtlich

Aktien von SAF-HOLLAND sind am Mittwoch auf den höchsten Stand seit zwei Monaten gesprungen.

Zeitweise gewinnen die Aktien von SAF-HOLLAND via XETRA 6,43 Prozent auf 13,07 Euro. Damit gehören sie zu den besten Nebenwerten im SDAX.

Analyst Jorge Gonzalez Sadornil von Hauck & Aufhäuser rechnet in seinem aktuellen Ausblick nicht nur mit einem soliden Quartalsbericht des Lkw-Zulieferers. Er geht auch davon aus, dass das Umsatzziel für das Gesamtjahr aufgestockt wird. Sadornil hob seine Schätzungen und auch sein Kursziel von 25 auf 26 Euro an. Zudem hielt er am "Buy"-Rating fest.

Generell herrschte am Mittwoch in Europa gute Stimmung im Nutzfahrzeugbereich, getrieben vom schwedischen Lkw-Bauer Volvo, dessen Aktien wegen robuster Quartalszahlen am Mittwoch steigen. Dies hievt im Frankfurter Handel auch die Papiere von Daimler Truck und der Volkswagen-Tochter TRATON ins Plus.

SAF-HOLLAND hebt Jahresziele an

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-HOLLAND hat nach einem überraschend gut ausgefallenen dritten Quartal seine Jahresziele erneut angehoben. So soll der Konzernumsatz im Gesamtjahr nun bei rund 2,1 Milliarden Euro liegen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bessenbach mitteilte. Zuvor hatte das Management leicht über zwei Milliarden Euro ins Auge gefasst. Die um Sondereffekte bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern dürfte rund 9,5 Prozent betragen. Zuletzt standen bis zu neun Prozent im Plan. Die Aktie baute ihre zuvor schon deutlichen Kursgewinne in einer ersten Reaktion deutlich auf fast zehn Prozent aus, der Schwung relativierte sich dann aber wieder.

Im dritten Quartal stieg der Erlös laut vorläufigen Zahlen vor allem dank einer Übernahme um 37,4 Prozent auf 552,9 Millionen Euro. Aus eigener Kraft ohne Währungseffekte und Übernahmen wären es 13,2 Prozent Wachstum gewesen. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) lag bei 58,6 Millionen Euro, nach 36,7 Millionen Euro im Vorjahr. Die entsprechende Marge betrug 10,6 Prozent. Damit seien die wesentlichen Finanzziffern besser ausgefallen als von Analysten erwartet, hieß es vom Unternehmen. Den detaillierten Neunmonatsbericht legt das Unternehmen am 9. November vor.

