Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit angezogener Handbremse

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 40,08 EUR.

Mit einem Wert von 40,08 EUR bewegte sich die Daimler Truck-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,19 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 40,01 EUR. Bei 40,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 20.363 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 45,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 13,10 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,61 EUR am 12.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 26,12 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,56 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,14 Prozent auf 12,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,84 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Chefin: US-Zölle nicht das größte Problem - Aktie trotzdem leichter

Daimler Truck-Aktie mit Gewinnen: UBS hebt vor Quartalszahlen Kursziel für Daimler Truck an

Daimler Truck-Aktie gesucht: Neues Logistikzentrum eröffnet