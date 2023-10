ChatGPT-Mutter OpenAI plant Entwicklung eigener KI-Chips

Hardware

OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, plant offenbar die Entwicklung eigener KI-Chips. Während die Pläne noch nicht endgültig sind, wirft die Aussicht auf maßgeschneiderte KI-Chips Fragen nach den Kosten und dem Nutzen einer solchen Unternehmung auf.

• OpenAI denkt über Entwicklung eigener Chips nach

• ChatGPT wird aktuell durch Hardware von Microsoft und NVIDIA unterstützt

• Mangel an geeigneten Prozessoren



OpenAI zieht Entwicklung eigener Chips in Erwägung

Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht und die Nachfrage nach leistungsstarken KI-Systemen wächst stetig. OpenAI, das Unternehmen hinter dem innovativen KI-Textgenerator ChatGPT, hat in der Vergangenheit mit wegweisenden Entwicklungen im Bereich der KI beeindruckt. Nun setzt das Unternehmen erneut Maßstäbe, indem es Berichten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge die Entwicklung eigener KI-Chips in Betracht ziehe.

Laut dem Beitrag von Reuters ist es gegenwärtig jedoch noch unklar, ob OpenAI den Plan zur Entwicklung eines maßgeschneiderten eigenen Chips auch wirklich in die Tat umsetzen wird. Dies wäre demnach eine bedeutende strategische Initiative und eine erhebliche Investition, die laut Branchenexperten jährliche Kosten in Höhe von möglicherweise Hunderten von Millionen Dollar verursachen könnte, so Reuters. Selbst wenn OpenAI Ressourcen für diese Aufgabe bereitstellen würde, wäre der Erfolg nicht garantiert. Mit der erfolgreichen Entwicklung eigener Chips würde sich OpenAI in die Gruppe großer Technologieunternehmen einreihen, zu der auch Google und Amazon gehören.

Kooperation mit Microsoft und NVIDIA

Seit 2020 hat OpenAI seine generativen KI-Technologien auf einem gewaltigen Supercomputer entwickelt, der von Microsoft, einem seiner wichtigsten Förderer, gebaut wurde und 10.000 Grafikverarbeitungseinheiten (GPUs) von NVIDIA verwendet, wie Reuters berichtet.

Betrieb von ChatGPT mit hohen Kosten verbunden

Die Tatsache, dass OpenAI trotz der erfolgreichen Kooperation mit Microsoft und NVIDIA in den letzten Jahren nun in Erwägung zieht, die Entwicklung eigener Chips voranzutreiben, habe verschiedene Gründe, so Reuters: Genannt wird einerseits ein Mangel an fortschrittlichen Prozessoren, die die OpenAI-Software antreiben können und andererseits die hohen Kosten, die mit dem Betrieb der Hardware verbunden sind. Wie Reuters unter Berufung auf eine Auswertung von Bernstein-Analystin Stacy Ragson berichtet, würden die Investitionskosten für GPUs etwa 48,1 Milliarden US-Dollar und die Betriebskosten weitere etwa 16 Milliarden US-Dollar pro Jahr betragen, wenn die Nutzung von ChatGPT ein Zehntel des Umfangs der Google-Suche erreichen würde.

