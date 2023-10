BYD-Aktie mit Kursplus: Tesla-Konkurrent BYD rechnet für Q3 mit Rekordgewinn

Robuste Umsätze

BYD rechnet im dritten Quartal 2023 mit Rekordgewinnen. Anleger schickten die BYD-Aktie nach den positiven Aussichten in die Gewinnzone.

• BYD geht im dritten Quartal von Rekordgewinn aus

• Drei Faktoren verhelfen BYD zu Stärke

• Anleger belohnten die aussichtsreiche Prognose mit einem Kursplus

BYD rechnet mit Rekordgewinn

Der chinesische Tesla-Konkurrent BYD gab am Dienstag an, dank robuster Umsätze und effektiver Kostenkontrolle eine Verdoppelung des Nettogewinns im dritten Quartal zu erwarten. Das geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hervor. Die Prognose für das in Shenzen ansässige Unternehmen liege für die Monate Juli bis September dieses Jahres bei einem Nettogewinn zwischen 9,55 Milliarden Yuan (1,305 Milliarden US-Dollar) und 11,55 Milliarden Yuan (1,579 Milliarden US-Dollar). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum würde dies einem Anstieg von 67 Prozent bis 102 Prozent entsprechen. "Trotz des zunehmend verschärften Wettbewerbs in der Automobilindustrie im dritten Quartal erzielte das Unternehmen weiterhin Gewinn", wird aus einer Mitteilung von BYD zitiert. Die vollständigen Ergebnisse wird das Unternehmen voraussichtlich jedoch erst Anfang November veröffentlichen.

Drei Faktoren, die für kräftiges Wachstum sorgten

Die Rekordgewinne seien vor allem auf drei verschiedene Faktoren zurückzuführen, berichtet Ivestors Business Daily (IBD) mit Verweis auf BYD. In der Gewinnvorschau nannte das chinesische Unternehmen demnach: Markenstärke, kontinuierlich wachsender Skalenvorteil und starke Kostenkontrolle in der Industriekette. Die Steigerung des Angebots an Elektrofahrzeugen durch BYD, die sowohl den kostengünstigen als auch den Premium-Markt abdecken, habe die Markenreputation des Unternehmens gestärkt. Darüber hinaus erweitert BYD auch seine Präsenz im Ausland durch den Verkauf von Elektrofahrzeugen. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil des Unternehmens bestehe darin, dass es seine eigenen Batterien und Automobilchips selbst produziert, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.

BYD-Aktie

Die Investoren zeigten sich hinsichtlich der Prognose wohlgesonnen. Am Mittwoch gewann die BYD-Aktie im Hongkonger Handel letztendlich 6,89 Prozent auf 257,40 Yuan.

Auch Jeff Chung, ein Analyst bei Citi, erklärt, dass er in Bezug auf BYD bis zum Jahr 2024 optimistisch bleibe und wies auf die robusten Exportverkäufe sowie die Fähigkeit des Unternehmens hin, sich bei Preissenkungszyklen auf dem inländischen Markt im Vergleich zu seinen Wettbewerbern zu behaupten.

Redaktion finanzen.net