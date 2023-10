BYD stellt wasserdichten Premium-SUV mit Elektroantrieb vor

BYD YangWang

Der chinesische Mischkonzern BYD hat sich längst als einer der weltweit größten Auto- und Nutzfahrzeugbauer sowie Batteriehersteller für Elektroautos etabliert. Mit YangWang stellt BYD eine neue Premium-Submarke vor, deren SUV-Modell U8 eine besondere Fähigkeit auszeichnet.

• BYD stellt Premium SUV mit 49-Kilowattstunden-LFP-Akku, einem 75-Liter-Tank, etwa 1.200 PS und einer Reichweite von rund 1.000 Kilometern vor

• Yachting-Modus sorgt dafür, dass der YangWang U8 Offroad Master Edition bis zu 30 Minuten auf dem Wasser schwimmen kann

• Wendung auf der Stelle mittels 360-Grad-Panzerwende



BYD nimmt Vorreiterrolle ein

Das internationale Hightech-Unternehmen BYD ist in den vier Branchen Automobil, Elektronik, erneuerbare Energien und Schienenverkehr tätig. Nach eigenen Angaben hat sich das Unternehmen technologischen Innovationen für ein nachhaltigeres Leben verschrieben und durch seine innovative Auto- und Batterieherstellung eine Vorreiterrolle in der Entwicklung nachhaltiger Technologien eingenommen. Mit Standorten in über 70 Ländern, mehr als 400 Städten und sechs Kontinenten hat das Unternehmen seine Lösungen für erneuerbare Energien weltweit erfolgreich ausgebaut. Mit der neuen Submarke YangWang, die im Frühjahr 2023 im Rahmen der Shanghai Auto Show offiziell debütierte, hat sich der BYD-Konzern das Ziel gesetzt, deutlich luxuriösere und leistungsstärkere Segmente zu erreichen. Der Nachrichten-Plattform Jalopnik zufolge, soll das erste Modell der Luxus-Marke knapp 149.000 US-Dollar kosten.

Luxuriöses Exterieur und Interieur

Das neueste Modell des chinesischen Autoherstellers BYD ist der YangWang U8: Ein luxuriöser Offroader mit Elektroantrieb, der an den Range Rover und der G-Klasse von Mercedes orientiert ist. Der angedeutete Kühlergrill, Unterfahrschutz-Elemente, sowie ein außen auf der Heckklappe angebrachtes Ersatzrad sollen Offroad-Kompetenz symbolisieren, beschreibt die deutsche Automobilzeitschrift auto motor und sport das SUV-Modell U8. Das Interieur aus Leder, ein konfigurierbarer Sternen-Dachhimmel und eine breite Mittelkonsole, an deren vorderem Ende sich ein vertikal ausgerichteter XL-Bildschirm befindet, verleihen dem SUV seinen luxuriösen Charakter. Auch die Instrumente werden auf einem Monitor dargestellt, so die Automobilzeitschrift. Ferner wird gemutmaßt, dass es den YangWang U8 auch als Siebensitzer geben wird.

Vier-Motoren-Antrieb mit über 1.100 PS

Als technischer Unterbau des 5,32 Meter langen, 2,05 breiten und 1,93 Meter hohen YangWang U8 dient die neue E4-Plattform des BYD-Konzerns, die nach Angabe von BYD alle künftigen Modelle der Submarke nutzen werden, wie die Automobilzeitschrift weiter berichtet. Darin ist ein viermotoriger Elektroantrieb integriert, wodurch ein Allradantrieb und ein Torque Vectoring, also die aktive Antriebsmoment-Verteilung auf die einzelnen Räder, gewährleistet sind. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll ein Zweiliter-Turbobenziner die Reichweite erhöhen, so auto motor und sport. Die Gesamtreichweite aus 49-Kilowattstunden-LFP-Akku und 75-Liter-Tank soll auf unterschiedlichen Untergründen rund 1.000 Kilometer betragen. YangWang stellt eine Systemleistung von etwa 1.200 PS und insgesamt bis zu 1.280 Newtonmeter in Aussicht, dadurch soll der U8 in drei Sekunden von null auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen können.

Schwimmfähig mittels Yachting-Modus

Darüber hinaus soll der SUV dank seines Antriebs-Layouts sogar schwimmfähig sein - also über einen sogenannten Yachting-Modus verfügen. Plattform und Karosserie seien BYD zufolge gemäß Schutzklasse IP68 vollständig gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet. Nach Angaben des Herstellers schafft es die Standardversion "Luxury" durch etwa ein Meter tiefes Wasser, während die Off-Road-Enthusiast-Edition dank einer Art Schnorchel für den Range Extender sogar bis zu 1,40 Meter eintauchen können soll.

Die Schwimmfunktion funktioniert folgend: Der Fahrer aktiviert im zentralen Display des SUVs einen entsprechenden Fahrmodus, bevor er den U8 in ein Wasserbecken steuert. Das Fahrwerk befindet sich nun in der höchsten Stufe - der Verbrennermotor ist deaktiviert und die Klimaanlage läuft auf Umluft. Während alle Türen und Fenster geschlossen sind, öffnet sich automatisch das Schiebedach, um im Ernstfall einen Fluchtweg zu bieten. Die Räder drehen sich auch im Wasser kontinuierlich weiter, wodurch sich der E-SUV mit bis zu drei Kilometer pro Stunde und maximal 30 Minuten durch das kühle Nass bewegen kann.

Wendung auf der Stelle

Außerdem könne der U8 selbst auf haftstarkem Asphalt auf der Stelle Wenden wie ein Panzer. Ein Video des führenden Portals für Informationen über die chinesische Automobilindustrie CarNewsChina, zeigt den U8 bei der 360-Grad-Panzerwende auf einer engen Brücke. Bei Tempo 100 soll der E-SUV zudem wegen des negativen Drehmoments beim Rekuperieren, also der Rückgewinnung von Energie, innerhalb von 40 Metern zum Stehen kommen - selbst wenn die Bremsanlage ausfällt, so auto motor und sport abschließend.

Redaktion finanzen.net