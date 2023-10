BYD: Chinesischer Fahrzeughersteller besitzt mehr Patente als Tesla

Elektrofahrzeuge

Im Gegensatz zum Luxusmarken-Image von Tesla besticht BYD mit erschwinglichen Elektrofahrzeugen. Neben der Aufholjagd des chinesischen Mischkonzerns ist jedoch eine weitere Sache besonders: Das Unternehmen verfügt über weitaus mehr Patente als der gigantische Konkurrent Tesla.

• Experten sehen BYD als stärksten Konkurrenten

• Rund 16 Mal mehr Patentanmeldungen als Tesla

• Patente von BYD zielen auf die Batterie ab



Patentanmeldungen von BYD

Michael Dunne ist Experte für Elektrofahrzeuge und CEO des Analyseunternehmens ZoZo Go, welches sich auf Elektro-Mobilität in China sowie Europa und den USA fokussiert. In einem Interview mit Business Insider erklärt er, dass BYD das Zeug habe, Tesla vom Thron zu stoßen und selbst Marktführer für E-Autos zu werden. Dabei helfe dem Unternehmen sein Engagement im Bereich der Batterieherstellung. Diesen strategischen Vorteil scheint auch das Unternehmen selbst erkannt zu haben. Rund 13.000 Patente wurden zwischen den Jahren 2003 und 2022 beantragt, das entspricht ungefähr der 16-fachen Anzahl der Anträge des Konkurrenten Tesla. Mit rund 836 Patenten im selben Zeitraum ist die Anzahl jedoch auch ungewöhnlich gering, wie der Patentanwalt Hideto Kono in einem Interview mit Nikkei Asia berichtet. Ihm zufolge würde ein Unternehmen in der Größe Teslas mindestens das Zehnfache an Patenten anmelden.

Die gewaltige Anzahl an Patentanmeldungen von BYD ist dabei zur Hälfte mit der Batterie-Technologie des Unternehmens gekoppelt. Die Batterie wird nämlich eigens hergestellt. Übrigens verfügt das Unternehmen über mächtige Unterstützer, denn kein Geringerer als Warren Buffett ist Langzeitinvestor von BYD.

Das besondere an der Batterie

Die sogenannte Blade- beziehungsweise Klingen-Batterie von BYD mischt derzeit den Elektromobilitätsmarkt auf. Laut eigenen Angaben ist die Batterie "die neueste und gleichzeitig sicherste Akkutechnologie für batterieelektrische Fahrzeuge, die bisher auf den Markt gebracht wurde". Mit einer versprochenen Lebensdauer von mehr als 1,2 Millionen Kilometern, gewährleistet das Unternehmen eine Garantie von acht Jahren beziehungsweise 160.000 Kilometer. Das Geheimnis hinter der Batterie: Die Bauweise in Kombination mit der Verwendung einer speziellen Lithium-Eisenphosphat-Zusammensetzung (LFP). Das Unternehmen gibt an, dass die Bauweise der Batterie eine "hohe Akkukapazität bei gleichzeitig niedriger Energiedichte der LFP-Zellen" ermöglicht.

J. Vogel / Redaktion finanzen.net