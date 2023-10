Lufthansa-Aktie fällt auf Jahrestief: Citigroup wird für Lufthansa pessimistischer

Kursziel kräftig gekürzt

Die US-Bank Citigroup hat Lufthansa von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 14 auf 7,90 Euro gesenkt.

Analyst Sathish Sivakumar begründet dies in seiner Branchenstudie vom Dienstagabend mit zunehmenden Risiken für das Margenziel der Frankfurter für das Geschäftsjahr 2024. Höhere Kerosinkosten und Probleme mit GTF-Triebwerken bremsten das Kostensenkungspotenzial. Zudem sieht er Ergebnisrisiken im Frachtbereich.

Am Dienstag nach dem Handelsende in New York hatte zudem Konkurrent United Airlines mit seiner Gewinnprognose für das laufende Quartal enttäuscht. Die Papiere der US-Fluggesellschaft waren daraufhin außerbörslich deutlich abgerutscht. Das belastet am Mittwoch auch die Lufthansa-Aktie.

Auf XETRA geht es für die Lufthansa-Aktie am Mittwoch zeitweise um 1,91 Prozent abwärts auf 6,98 Euro. Damit zählten die Aktien der Fluggesellschaft zu den schwächsten Werten im MDAX und rutschten zudem erstmals seit knapp einem Jahr unter die Marke von sieben Euro. Noch im März hatten sie mit 11,16 Euro den höchsten Stand seit Anfang 2020 erreicht. Vom Rekordhoch von 22,32 Euro aus dem Jahr 2018 ist die Lufthansa inzwischen wieder meilenweit entfernt.

