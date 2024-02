Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX schwächelt vorbörslich

Der DAX verliert rund eine Stunde vor Handelseröffnung etwa 0,14 Prozent auf 16.857,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor am Mittwoch 0,69 Prozent auf 37.703,32 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wird aufgrund der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr weiterhin bis einschließlich Ende dieser Woche nicht gehandelt. Daher verharrt der Shanghai Composite auf seinem Schlussstand von vergangenem Donnerstag. Da hatte er 1,28 Prozent auf 2.865,90 Zähler gewonnen.

In Hongkong wurde der Handel nach der Feiertagspause indes wieder aufgenommen. Der Hang Seng steigt derzeit um 0,89 Prozent auf 15.886,86 Einheiten.

3. thyssenkrupp erleidet zum Jahresauftakt Verlust

Der Industriekonzern thyssenkrupp hat zum Jahresauftakt rote Zahlen geschrieben. Zur Nachricht

4. Entscheidung im Zivilprozess gegen BioNTech erwartet

Das Landgericht Frankfurt am Main will am Mittwoch (10.00 Uhr) eine Entscheidung im Zivilprozess gegen den Hersteller eines Corona-Impfstoffes verkünden. Zur Nachricht

5. Lyft-Aktie nachbörslich mit Kurssprung: Lyft mit höherem Umsatz - Tippfehler in Prognose sorgt für Chaos

Für Lyft-Anleger wurde es nach US-Börsenschluss spannend. Zur Nachricht

6. Meta-Chef Mark Zuckerberg kritisiert Konkurrenz-Brille von Apple

Es kommt nur selten vor, dass der Chef eines Tech-Konzerns öffentlich ein Konkurrenz-Produkt niedermacht - doch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg geht nun mit Apples neuer Computer-Brille hart ins Gericht. Zur Nachricht

7. Schindler will zukünftig mehr Geld ausschütten

Der Schweizer Aufzug- und Rolltreppenhersteller Schindler ändert seine Dividendenpolitik und will künftig mehr Geld an seine Aktionäre auszahlen. Zur Nachricht

8. ProSiebenSat.1 verzeichnet in Q4 gesteigerten Gewinn

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat sich mit dem Gewinnanstieg im vierten Quartal selbst positiv überrascht. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken leicht - Nahost bleibt im Blick

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach dem Anstieg der vergangenen Tage etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 82,65 US-Dollar. Das waren zwölf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um sieben Cent auf 77,80 Dollar.

10. Euro zum US-Dollar nach Vortagesverlusten stabilisiert

Der Euro hat sich am Mittwoch nach deutlichen Kursverlusten vom Vortag stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0714 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.