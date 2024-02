Asiens Börsen uneins -- thyssenkrupp rutscht in die roten Zahlen -- Cyberangriff auf Varta -- Lyft mit höherem Umsatz -- Robinhood mit Umsatzsprung

Marktteilnehmer erwarteten mit Spannung die neuen Inflationsdaten aus den USA. Sie gelten als die entscheidenden Informationen der Woche und werden als wichtige Richtlinie für die Zinspolitik der US-Notenbank betrachtet. So fielen die Verbraucherpreise im Januar nicht so stark wie erwartet. Im Jahresvergleich ging es 3,1 Prozent aufwärts nach 3,4 Prozent im Vorjahr, erwartet wurden jedoch 2,9 Prozent. Die Kernrate verharrte derweil bei 3,9 Prozent (im Jahresvergleich), Experten hatten einen Rückgang auf 3,8 Prozent erwartet.

Der DAX hat den Dienstagshandel etwas tiefer begonnen und zeigte sich auch im weiteren Verlauf mit Abschlägen. Diese verstärkten sich dann am frühen Nachmittag, sodass das Börsenbarometer letztlich 0,92 Prozent auf 16.880,83 Punkte nachgab. Der TecDAX startete ebenso schwächer und bewegte sich auch im Anschluss deutlich auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: 3.369,56 Zähler (-1,74 Prozent).

Der deutsche Leitindex notierte am zweiten Handelstag der Woche leichter.

Die europäischen Börsen zeigten sich schwächer.

Der EURO STOXX 50 startete kaum bewegt in den Tag. Im weiteren Verlauf fiel er jedoch in die Verlustzone, wo er den Handel 1,22 Prozent tiefer bei 4.688,21 Stellen beendete.

