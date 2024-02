Dividende steigt

Ahold Delhaize hat im vierten Quartal deutliche Gewinneinbußen verzeichnet und dabei die Markterwartungen verfehlt.

Werte in diesem Artikel

Grund waren vor allem höhere Kosten. Die Dividende für das Gesamtjahr soll auf 1,10 Euro steigen von 1,05 im Vorjahr.

Wie der niederländische Lebensmittelhandelskonzern mitteilte, gab der Nettogewinn im Schlussquartal um 44 Prozent nach auf 451 Millionen Euro von 809 Millionen im Vorjahresvergleich. Eine vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Konsensschätzung hatte mit 550 Millionen Euro gerechnet.

Der Nettoumsatz betrug im Quartal 23,02 Milliarden Euro nach 23,36 Milliarden, nominal ein Rückgang um 1,4 Prozent, währungsbereinigt plus 1,9 Prozent. Im US-Markt sank der Umsatz währungsbereinigt um 1,5 Prozent auf 13,82 Milliarden Euro, in Europa ergab sich ein Anstieg um 7,5 Prozent auf 9,21 Milliarden.

Die operative Gewinnmarge verschlechterte sich im Quartal um 2,1 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent, die bereinigte operative Gewinnmarge leicht auf 4,3 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 peilt Ahold Delhaize eine operative Marge von 4,0 Prozent an, nach 4,1 Prozent im Gesamtjahr 2023.

An der EURONEXT in Brüssel geht es für die Ahold-Aktie am Mittwoch zeitweise um 3,55 Prozent rauf auf 26,85 Euro.

Von Ian Walker

AMSTERDAM (Dow Jones)