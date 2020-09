Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 1,06 Prozent höher bei 12.728,10 Punkten.

2. Asiens Aktienmärkte vorwiegend etwas fester

In Japan notiert der Nikkei nach der mehrtägigen Feiertagspause quasi unverändert bei 23.359,79 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil mit einem minimalen Plus von 0,18 Prozent bei 3.280,30 Punkten. In Hongkong präsentiert sich der Hang Seng ebenfalls mit einem kleinen Aufschlag von 0,2 Prozent auf 23.763,43 Indexpunkte.

3. Elon Musk verspricht Schnäppchen-Tesla - Jahresziele bestätigt

Elon Musk will einen Tesla zum Schnäppchenpreis auf den Markt bringen - der zudem vollautonom fahren kann. Zur Nachricht

4. Aurora Cannabis mit Milliardenverlust

Das Hanfunternehmen Aurora Cannabis hat am Dienstag nach US-Börsenschluss die Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und damit enttäuscht. Zur Nachricht

5. Nike steigert Gewinn trotz Umsatzrückgangs

Nike hat im ersten Geschäftsquartal 2020/2021 weiterhin die Folgen der Corona-Krise gespürt und einen Umsatzrückgang verzeichnet, den Gewinn aber gleichwohl gesteigert. Zur Nachricht

6. Daimler-Dementi: Keine Absicht zum Ausstieg aus Formel 1

Der Daimler-Konzern will entgegen hartnäckiger Spekulationen um einen bevorstehenden Ausstieg auch in Zukunft mit dem Mercedes-Team in der Formel 1 starten. Zur Nachricht

7. TUI vor Staatseinstieg und Kapitalerhöhung?

Der Weg für einen Einstieg des Staates bei TUI dürfte bald frei sein - ob die Hilfen ausreichen, den weltgrößten Reisekonzern über die Corona-Durststrecke im Winter zu retten, ist aber noch nicht ausgemacht. Zur Nachricht

8. IPO: Knaus Tabbert platziert Aktien am unteren Ende der Preisspanne

Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert hat den Sprung an die Börse gerade so geschafft. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Der Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel wieder etwas gefallen. Die leichten Gewinne vom Vortag konnten nicht gehalten werden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 41,43 US-Dollar. Das waren 29 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 36 Cent auf 39,44 Dollar.

10. Euro auf tiefstem Stand seit Juli

Der Euro ist im asiatischen Handel weiter gefallen und deutlich unter die Marke von 1,17 US-Dollar gerutscht.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com