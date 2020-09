IPO: Knaus Tabbert platziert Aktien am unteren Ende der Preisspanne

Der Ausgabepreis wurde auf 58 Euro und damit am unteren Ende der Spanne festgelegt, wie das Unternehmen am frühen Mittwochmorgen in Jandelsbrunn mitteilte. Der Eigentümer, die niederländische Beteiligungsgesellschaft HTP, hatte zudem erst am Dienstag angekündigt, nur noch bis zu 3,65 Millionen Aktien und damit deutlich weniger Anteile als geplant loswerden zu wollen - dies gelang dann auch. Dazu kommen noch 350 000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Damit beträgt der Erlös des Börsengangs 232 Millionen Euro. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von 602 Millionen Euro. HTP werde nach dem Börsengang 61,5 Prozent der Knaus Tabbert -Anteile halten. Die Aktien sollen am heutigen Mittwoch zum ersten Mal an der Börse gehandelt werden.

JANDELSBRUNN (dpa-AFX)

Bildquellen: tap trofsnag / Shutterstock.com