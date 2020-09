Es wird erwartet, dass der deutsche Aktienmarkt den positiven US-Vorgaben folgt. Allerdings bleiben Anleger angesichts der aktuellen Unsicherheit immer auch Fluchtbereit: "Die Angst, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, bleibt bei den Anlegern groß", so Marktexperte Thomas Altmann gegenüber der dpa.

Der DAX weist vorbörslich einen Zuschlag aus. Für den TecDAX dürfte ebenfalls mit grünen Vorzeichen in den Tag starten.

Die europäischen Aktienmärkte dürften ihre freundliche Tendenz am Mittwoch fortsetzen.

Der EuroSTOXX 50 weist gemäß vorbörslicher Indikationen Gewinne aus.

Die US-Vorgaben sind positiv und auch in Asien werden vorwiegend Aufschläge verbucht. Dennoch ist unsicher, ob die Erholung von Dauer sein wird: "Die Belastungsfaktoren bleiben hoch", kommentiert ein Marktteilnehmern gegenüber Dow Jones. So bleiben die Neuinfektionszahlen hoch, die Brexit-Verhandlungen gehen nur zögerlich voran, und auch die US-Präsidentschaftswahlen gelangen vermehrt in den Blick der Anleger.

