Enel-Aktie etwas höher: Enel Americas integriert lateinamerikanische Erneuerbaren-Geschäfte

ie der Konzern mitteilte, strebt seine chilenische Tochter Enel Americas den Zusammenschluss mit dem Erneuerbare-Energien-Geschäft in einigen zentral- und südamerikanischen Ländern an. Damit würde auch der Anteil des Mutterkonzerns an Enel Americas steigen.

Der Umbau sieht die Integration der Erneuerbaren-Geschäfte in Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, Guatemala, Panama und Peru in Enel Americas vor. Damit werde die Konzernstruktur vereinfacht und Enel Americas Aufstellung dem Rest der Gruppe angepasst, so Enel.

An der italienischen Börse gewinnt die Enel-Aktie am Dienstag zeitweise 0,15 Prozent auf 7,27 Euro hinzu.

