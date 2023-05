Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - Fed-Zinsentscheid im Blick

Der DAX dürfte sich am Mittwoch etwas von seinem schwachen Vortag erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Start fast 0,3 Prozent höher auf 15.772 Punkte.

2. Zahlreiche asiatische Börsen Feiertagspause

Der japanische Leitindex Nikkei schloss am Dienstag vor einer viertätigen Handelspause 0,12 Prozent höher bei 29.157,95 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum Tag der Arbeit bis Donnerstag geschlossen, daher verharrte der Shanghai Composite auf seinem Schlusskurs vom Freitag bei 3.323,28 Zählern (+1,14 Prozent). Der Hang Seng verliert am Mittwoch zeitweise 1,75 Prozent auf 19.585,06 Einheiten (7.40 Uhr MESZ).

3. US-Notenbank Fed vor Zinsentscheid

Die US-Notenbank Fed steht im Kampf gegen die hohe Inflation vor der womöglich zehnten Anhebung des Leitzinses in Folge.

4. TeamViewer kann Geschäft ausbauen und Marge steigern

Der Softwareanbieter TeamViewer ist im ersten Quartal wie erwartet gewachsen und hat von weniger stark steigenden Kosten profitiert. Zur Nachricht

5. Deutsche Post mit deutlichem Gewinnrückgang

Die Deutsche Post hat im ersten Quartal rückläufige Umsätze und deutliche Gewinnrückgänge verzeichnet, dabei aber die Konsenserwartungen übertroffen. Zur Nachricht

6. Lufthansa kann Verlust verringern

Die Lufthansa hat im ersten Quartal den Umsatz dank einer weiterhin hohen Nachfrage nach Flugreisen um 40 Prozent gesteigert und den operativen Verlust mehr als halbiert. Zur Nachricht

7. BNP Paribas vermeldet Gewinnsprung

BNP Paribas hat den Gewinn im ersten Quartal dank Wachstums in allen Geschäftsbereichen und des Verkaufs der Bank of the West gesteigert. Zur Nachricht

8. Starbucks übertrifft bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen

Nach Handelsschluss an den US-Börsen hat die Kaffeehauskette Starbucks den Anlegern einen Blick in seine Bilanz gewährt. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil nach Preisrutsch

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen.

10. Euro steigt

Der Euro ist am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gestiegen und hat an die Kursgewinne vom Dienstag angeknüpft.

