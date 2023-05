DAX im Plus -- Feiertage in Asien -- US-Notenbank Fed entscheidet über Leitzins -- Lufthansa verringert Verlust -- Deutsche Post mit Gewinnrückgang -- Porsche, Starbucks, TeamViewer im Fokus

Ex-AUDI-Chef Stadler will im Abgas-Betrugsprozess zu Geständnis ablegen. UniCredit erhöht Prognose. Infineon schließt Liefervertrag in China. AUTO1 kann Verluste eindämmen. Pfizer von polnischem Minister um Verzicht auf Impfstoffverkauf gebeten. Intel-Rivale AMD leidet unter PC-Schwäche. Ford kann Umsatz deutlich steigern. Stahlhändler Klöckner zum Jahresauftakt mit Verlusten. BNP Paribas vermeldet Gewinnsprung.

Der deutsche Aktienmarkt kann am Mittwoch zulegen. Der DAX ging nach Verlusten am Vortag 0,30 Prozent höher bei 15.774,02 Punkten in den Handel und legt im Anschluss weiter zu. Der TecDAX notierte zu Handelsbeginn mit + 0,13 Prozent bei 3.258,80 Zählern ebenfalls im Plus, allerdings rutscht er gleich im frühen Handelsverlauf auf rotes Terrain ab. Leitzinsentscheidungen im Fokus: Am Mittwochabend entscheidet die US-Notenbank Fed über eine Leitzinserhöhung, bevor am Donnerstag die Entscheidung der EZB ansteht. Die Inflation in der Eurozone hatte sich im April wieder etwas verstärkt mit 7,0 Prozent, die Kerninflation ging etwas zurück. Das 2-Prozent-Ziel der EZB wird somit weiter klar überschritten und so wird bei der EZB-Zinssitzung in dieser Woche mit einer weiteren Anhebung des Leitzins gerechnet. Zudem bleibt die Bilanzsaison weiter im Blick: Unter den heimischen Unternehmen legten unter anderem TeamViewer, Lufthansa und die Deutsche Post ihre Bilanzen vor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An Europas Börsen hellt sich die Stimmung nach Vortagsverlusten am Mittwoch auf. Der EURO STOXX 50 zeigte sich zu Beginn der Sitzung 0,20 Prozent höher bei 4.303,53 Einheiten und bewegt sich auch anschließend in der Gewinnzone. Die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwoch und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag sowie neue Warnsignale von der Inflation stehen im Fokus der Anleger. So hatte sich die Inflation in der Eurozone im April wieder etwas verstärkt und stieg auf 7,0 Prozent, während Analysten für April mit einer unveränderten Rate gerechnet hatten. Die EZB dürfte laut Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank daher weitere Zinsanhebungen vornehmen müssen. "Durchatmen", fasste ein ein Marktteilnehmer die Stimmung an der europäischen Märkten gegenüber Dow Jones Newswires zusammen. Nach den Verlusten vom Vortag sei eine Aufwärtsbewegung in Sicht, auch wenn vorsichtiges Agieren wichtig bleibe. Auch die Entscheidung der US-Notenbank werde die Situation nicht grundlegend verändern, denn der Markt rechne damit, dass mit einer Leitzinserhöhung um 0,25 Prozent die Zinsspitze des aktuellen Zyklus erreicht werde. Rezessionssorgen nehmen derweil zu. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen dominierten am Dienstag die Bären. Der Dow Jones Index ging mit einem Minus von 1,08 Prozent bei 33.684,46 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite schloss ebenfalls auf rotem Terrain und gab am Dienstag 1,08 Prozent auf 12.080,51 Zähler nach. Am US-Aktienmarkt herrschte vor dem US-Zinsentscheid am Mittwoch Nervosität. Die Mehrheit erwartet eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf 5,00 bis 5,25 Prozent. Besonders gespannt dürften Anleger auf Aussagen warten, wie es mit dem Zinspfad anschließend weitergeht, da viele Marktteilnehmer bereits auf eine Zinserhöhungspause oder Zinssenkungen für den späteren Jahresverlauf spekulieren. Zudem fielen Konjunkturdaten schwächer aus als erwartet. So legten die Auftragseingänge für die Industrie im März geringer zu als erwartet und die Zahl der offenen Stellen ging stärker zurück als erwartet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken