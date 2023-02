Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - Leitzinsentscheid der Fed am Abend

Vor den kurz bevorstehenden Zinsentscheidungen der großen Notenbanken dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter zurückhalten. Der DAX wird vorbörslich bei 15.110 Punkten um nur 0,12 Prozent tiefer erwartet.

2. Börsen in Fernost im Plus

An Asiens Börsen geht es zur Wochenmitte aufwärts. Der japanische Leitindex Nikkei schloss letztlich bei 27.346,88 Punkten um nur 0,07 Prozent fester. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,78 Prozent auf 3.281 Einheiten. In Hongkong geht es für den Hang Seng derweil um 1,0 Prozent auf 22.061 Stellen hoch.

3. Fed dürfte Zinsen erneut anheben - Kleinerer Zinsschritt erhofft

Die US-Notenbank Fed steht im Kampf gegen die hohe Inflation vor der achten Erhöhung des Leitzinses in Folge. Allerdings wird dieses Mal ein kleinerer Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Zur Nachricht

4. Software AG mit unerwartet starkem Wachstum - Operative Marge 2023 wohl schwächer als erhofft

Die Software AG hat sich zum Jahresschluss ordentlich geschlagen und ihre eigenen Ziele noch erfüllt - doch die angestrebten Gewinne bleiben im neuen Jahr hinter den Erwartungen von Fachleuten zurück. Zur Nachricht

5. Snap rutscht wieder in die roten Zahlen

Die Foto-App Snapchat gewinnt zwar weiterhin neue Nutzer hinzu - aber ihr Werbegeschäft kommt nicht in Gang. Nach einem stagnierenden Umsatz im vergangenen Quartal rechnet die Entwicklerfirma Snap für das laufende Vierteljahr intern mit einem Erlösrückgang zwischen zwei und zehn Prozent. Früher war Snapchat für explosives Wachstum bekannt. Zur Nachricht

6. AMD trotz dank Geschäft mit Rechenzentren dem schwachem PC-Mark

Der Chipkonzern AMD profitiert in einem schwachen PC-Markt vom starken Geschäft mit Rechenzentren sowie der Luftfahrt- und Autoindustrie. Zuwächse in diesen Bereichen konnten den Einbruch im Geschäft mit Prozessoren für Personal Computer im vergangenen Quartal mehr als ausgleichen. Zur Nachricht

7. Auch PayPal will Beschäftigtenzahl reduzieren

Der Online-Bezahldienst PayPal will angesichts des schwierigen Wirtschaftsumfelds rund sieben Prozent seiner Beschäftigten loswerden - rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vorstandschef Dan Schulman begründete die Stellenstreichungen als Sparmaßnahmen. Zur Nachricht

8. Hannover Rück peilt 1,7 Milliarden Euro Gewinn an

Die Hannover Rück ist wegen des anhaltend positiven Marktumfelds zuversichtlich für das laufende Jahr. Wie der Rückversicherungskonzern mitteilte, erwartet er 2023 einen Nettogewinn von mindestens 1,7 Milliarden Euro. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 85,57 US-Dollar. Das waren elf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im März stieg um 23 Cent auf 79,10 Dollar.

10. Euro steigt etwas

Der Euro ist am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0872 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0833 Dollar festgesetzt.

