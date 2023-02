Vor Fed-Zinsentscheid: Asiatische Börsen freundlich -- Hannover Rück erreicht Gewinnziel 2022 -- Software AG mit starkem Wachstum -- Snap rutscht in die roten Zahlen -- PayPal streicht Jobs

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zu Handelsende versöhnlich.

Der DAX eröffnete die Sitzung schwächer, rutschte im Verlauf tiefer ins Minus, konnte jedoch am Nachmittag die Verluste aufholen und schloss mit plus 0,01 Prozent bei 15.128,27 Punkten wenig verändert im Vergleich zum Vortag. Der TecDAX bewegte sich nach leichterem Start im Minus und ging 0,22 Prozent tiefer bei 3.180,09 Einheiten in den Feierabend.

Damit setzte sich die Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt fort. An den Märkten wird die jüngste Vorsicht mit der nach wie vor hohen Inflation und der Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken begründet. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der EZB und der Bank of England am Donnerstag. "Die Volatilität zieht vor den Zentralbankentscheidungen wieder an und verdeutlicht die gestiegene Unsicherheit am Markt", zitierte die Deutsche Presse-Agentur Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG.

Vor den Entscheidungen der Notenbanken hielten sich die Anleger zurück, hieß es am Markt. "Aller Voraussicht nach wird die Europäische Zentralbank den Leitzins um 50 Basispunkte anheben. Dieser Zinsschritt ist über die Geldmarktsätze bereits fest eingepreist", so Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement bei dem Anleihe-Spezialisten Nordix gegenüber dpa-AFX. Der Marktexperte warnte Investoren davor, dass es für Hoffnungen auf Zinssenkungen noch deutlich zu früh sei.

