Goldpreis: Hochspannung vor heutiger Fed-Entscheidung

Für die weitere Entwicklung des Goldpreises dürfte aber vor allem die nachfolgende Pressekonferenz mit Notenbankchef Jerome Powell eine wichtige Rolle spielen. Sollte er sich weniger "taubenhaft" als von den Marktakteuren erwartet äußern, könnten bei Gold Gewinnmitnahmen einsetzen. Zur Erinnerung: Seit Anfang November hat sich das gelbe Edelmetall ohne nennenswerte technische Korrektur um rund 300 Dollar verteuert. Im Vorfeld der Zinsentscheidung dürften sich die Investoren aber auch für die aktuelle Inflationsrate in der Eurozone stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich diese im Januar lediglich von 9,2 auf 9,0 Prozent p.a. reduziert haben.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 3,20 auf 1.942,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Erholung trotz Lagerplus

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein Lagerplus in Höhe von 6,33 Millionen Barrel ausgewiesen hat, zeigte sich der Ölpreis mit anziehenden Notierungen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten war mit einem Rückgang der gelagerten Ölmengen um eine Million Barrel gerechnet worden. Nun könnte der fossile Energieträger am Nachmittag neue Impulse erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen kommunizieren wird.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,20 auf 79,07 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,08 auf 85,54 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Taiga / Shutterstock.com, Africa Studio / Shutterstock.com