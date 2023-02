Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag

Der Goldpreis ist am Mittag geklettert. Um 13:14 Uhr legte der Goldpreis um 0,12 Prozent auf 1.931,16 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 1.928,83 US-Dollar gehandelt worden war.

Daneben sinkt der Silberpreis um -0,80 Prozent auf 23,53 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 23,72 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 13:12 Uhr steht ein Minus von -0,69 Prozent auf 1.010,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.017,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 13:14 Uhr steht ein Plus von 0,60 Prozent auf 1.670,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.660,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,60 Prozent auf 85,82 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 84,49 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 0,47 Prozent auf 79,41 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 78,87 US-Dollar.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,86 US-Dollar am Vortag auf 0,87 US-Dollar nach oben (+0,46Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Kaffeepreis um 0,17 Prozent auf 1,82 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,82 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Maispreis um -0,37 Prozent auf 6,77 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 6,80 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,13 Prozent auf 15,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 15,38 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,60 Prozent auf 487,30 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 484,20 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,08 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Weizenpreis Zugewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 288,00 Euro. Am Tag zuvor lag der Weizenpreis bei 287,75 Euro.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,92 Prozent auf 0,22 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,22 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -1,25 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:03 Uhr auf 2,69 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,68 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Rapspreis Abschläge in Höhe von -0,36 Prozent auf 549,75 Euro. Am Tag zuvor lag der Rapspreis bei 551,75 Euro.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 82,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (84,01 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,26 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com