10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor Gewinnmitnahmen

Der DAX dürfte am Mittwoch schwächer starten. Insbesondere Vorgaben aus dem US-Techsektor dürften die Stimmung am deutschen Aktienmarkt trüben und für Gewinnmitnahmen hierzulande sorgen.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mehrheitlich tiefer. In Tokio dominieren die Bären: Der Nikkei 225 verliert zwischenzeitlich 0,98 Prozent auf 39.205,31 Indexpunkte. Weniger angeschlagen ist die Handelsstimmung auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite verliert derzeit 0,10 Prozent auf 2.912,55 Punkte. Abwärts geht es unterdessen in Hongkong, wo der Hang Seng zwischenzeitlich 0,51 Prozent auf 17.379,94 Punkte nachgibt.

3. Tesla-Gewinn bricht stärker ein als erwartet - Autogeschäft schwächelt

Der E-Autobauer Tesla hat nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Zur Nachricht

4. Google-Mutter Alphabet überzeugt mit Quartalsbilanz - Ausblick enttäuscht

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahresviertel gegeben. Zur Nachricht

5. Deutsche Bank mit Verlust - Erträge steigen aber

Die angekündigte milliardenschwere Rückstellung im Prozess um die Übernahme der Postbank hat der Deutschen Bank im zweiten Quartal unter dem Strich einen Verlust beschert. Zur Nachricht

6. Deutsche-Bank-Tochter DWS erhöht 2024er-Prognose - 2025er-Ziele bestätigt

Die Deutsche Bank-Fondstochter DWS Group hat nach einem guten ersten Halbjahr die 2024er-Ziele erhöht. Zur Nachricht

7. BNP Paribas steigert Gewinn stärker als erwartet

Die französische Großbank BNP Paribas hat im zweiten Quartal unter anderem dank eines starken Aktiengeschäfts deutlich mehr verdient. Zur Nachricht

8. Nemetschek passt Prognose an wegen Zukauf - Übernahmekosten belasten Ergebnis

Der Bausoftwarehersteller Nemetschek SE hat wegen eines Zukaufs seine Prognose für dieses Jahr angepasst. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise zeigen sich zur Wochenmitte tiefer: WTI verliert 0,37 Prozent auf 77,19 US-Dollar je Barrel, während Brent-Öl bei 81,22 US-Dollar und damit rund 0,44 Prozent tiefer gehandelt wird.

10. Euro gibt erneut nach

Der Euro ist am Mittwoch leicht gefallen und hat damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0847 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0860 Dollar festgesetzt.