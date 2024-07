DAX mit Gewinnmitnahmen erwartet -- Asiens Börsen rot -- Tesla: Enttäuschende Zahlen -- Alphabet patzt beim Ausblick -- Porsche mit Gewinnrückgang -- Deutsche Bank mit Verlust -- HUGO BOSS im Fokus

Positive Nachrichten kommen von Konjunkturseite: Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich spürbar verbessert. Die Einkommenserwartungen legten deutlich zu und sowohl die Konjunkturerwartung als auch die Anschaffungsneigung stiegen moderat an.

Insbesondere Vorgaben aus dem US-Techsektor dürften die Stimmung am deutschen Aktienmarkt trüben. Die nach US-Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen des E-Fahrzeugherstellers Tesla und der Google-Mutter Alphabet überzeugten Anleger nicht. Auch hierzulande nimmt die Berichtssaison Fahrt auf: Unter anderem veröffentlichte die Deutsche Bank ihre Quartalsbilanz.

Der DAX hatte noch am Tag zuvor 0,82 Prozent höher bei 18.557,70 Punkten geschlossen. Der TecDAX notierte letztlich 0,64 Prozent fester bei 3.342,24 Zählern.

Der deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch schwächer starten.

Die nachbörslich in den USA veröffentlichten Zahlen von Tesla und der Google-Mutter Alphabet sorgten unterdessen eher für Enttäuschung.

Experten zufolge sorgt in der Sommerpause die Berichtssaison zum zweiten Quartal für Abwechslung und teils heftige Schwankungen. Heute stehen vor allem die Banken im Fokus, legen doch Deutsche Bank , Unicredit , Banco Santander und BNP Paribas ihre Geschäftsberichte vor.

Der EURO STOXX 50 schloss am Dienstag noch 0,40 Prozent höher bei 4.916,80 Punkten.

Die europäischen Märkte werden voraussichtlich schwächer in den Handel starten.

Die US-Börsen schlossen am Dienstag mit leichten Verlusten.

Der Dow Jones pendelte den Handelstag über um die Nulllinie und ging schlussendlich mit einem Abschlag von 0,14 Prozent bei 40.357,76 Punkten aus dem Handel.

Auch bei den Techwerten war nur wenig Bewegung zu sehen, der NASDAQ Composite verabschiedete sich 0,06 Prozent tiefer bei 17.997,35 Punkten in den Feierabend.

Die Anleger an den US-Börsen haben nach dem starken Wochenstart am Dienstag einen Gang zurückgeschaltet. Die Anleger richteten ihre Aufmerksamkeit weg von der Politik und hin zur bald Fahrt aufnehmende Berichtssaison der Tech-Konzerne. Am Abend stehen nachbörslich Quartalszahlen von Alphabet und Tesla auf der Agenda, im Vorfeld wollten sich Markteilnehmer nicht klar positionieren.

Bereits Zahlen vorgelegt haben am Dienstag unter anderem UPS und Spotify.

