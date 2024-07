Pegasus und Co.

Immer wieder kommt es zu Fällen, bei denen Akteure sich unerlaubten Zugriff auf die Mobiltelefone von Nutzern verschaffen. Apple hat nun erneut Warnungen an mögliche Opfer verschickt.

Die zunehmende Abhängigkeit von Technologie birgt ein willkommenes Einfallstor für Spionagesoftware und staatliche Überwachung. Im April 2024 gab Apple bereits eine Warnung vor Spionagesoftware für iPhone-Nutzer in 92 Ländern heraus. Hierbei wurden keine konkreten Angaben zu den Angreifern oder betroffenen Ländern gemacht. Wie TechCrunch berichtet, hat Apple nun eine Reihe von neuen Spyware-Benachrichtigungen an Nutzer in 98 Ländern verschickt, wobei auch viele Nutzer in Indien laut Eigenangaben betroffen sein sollen. Bereits im Oktober 2023 hatten laut Amnesty International über 20 indische Journalisten und oppositionelle Politiker eine Warnung von Apple bezüglich der Möglichkeit einer kompromittierenden Spionagesoftware erhalten. Anschließende Recherchen von Amnesty International und The Washington Post deckten auf, dass die Warnungen begründet waren: Die Spionagesoftware Pegasus des israelischen Unternehmens NSO Group wurde laut der Recherche auf den iPhones mehrerer prominenter indischer Journalisten entdeckt.

Journalisten, Aktivisten, Politiker und Diplomaten besonders gefährdet

Wie Apple in einem Beitrag schreibt, zielen die Angriffe meist auf eine kleine Gruppe von Journalisten, Aktivisten, Politikern und Diplomaten ab. Bisher habe Apple Menschen seit 2021 in über 150 Ländern benachrichtigt, dass sie möglicherweise Ziel eines solchen Spyware-Angriffs geworden sind. Solche Angriffe seien nicht zu unterschätzen; Apple bezeichnet Angriffe mit Söldner-Spyware als eine "der fortgeschrittensten digitalen Bedrohungen der heutigen Zeit".

Mindeststandards an Sicherheit schützen Nutzer

Sollte man eine Bedrohungsbenachrichtigung erhalten haben, empfiehlt Apple, sich an einen Experten zu wenden, zum Beispiel an die "Notfallhilfe der Digital Security Helpline der Nonprofit-Organisation Access Now". Unabhängig davon, ob man besonders bedroht sei oder nicht, empfiehlt Apple, einen gewissen Mindeststandard an Sicherheitsvorkehrungen zu bewahren. Dazu zählt unter anderem, immer die neueste Software installiert zu haben, das Gerät mit einem Code zu schützen, Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie ein sicheres Passwort für die Apple-ID zu verwenden, nur Apps aus dem App Store zu installieren und nicht auf Links oder Anhänge von unbekannten Absendern zu klicken. Sollte man keine Benachrichtigung erhalten haben, aber dennoch vermuten, Opfer eines Angriffs geworden zu sein, könne man laut Apple den Blockierungsmodus aktivieren.

