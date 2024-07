Neues Allzeithoch?

Nach der Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs im Januar fieberte die Krypto-Community in den letzten Wochen und Monaten der Einführung von Spot-Ether-ETFs entgegen - nun ist es endlich so weit.

Werte in diesem Artikel

• Spot-Bitcoin-ETFs haben Milliarden-Zuflüsse verzeichnet

• Genehmigung von Spot-Ether-ETFs

• Analyst erwartet Milliarden-Zuflüsse und neues Allzeithoch für Ether





Im Mai hat die US-Börsenaufsicht SEC den Weg für die ersten Spot-Ether-ETFs grundsätzlich freigemacht. Vergangene Woche erst hatte die Nachrichtenagentur Reuters dann unter Berufung auf drei Branchenquellen berichtet, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde drei Vermögensverwaltern vorläufige Genehmigungen für den Handel ihrer ETH-ETFs erteilt hat und nun hat die Aufsichtsbehörde laut Coindesk am Montag die endgültige Genehmigung für börsengehandelte Ethereum-Spotfonds erteilt.

Analyst erwartet Milliarden-Zuflüsse

Die Einführung von Spot-Ether-ETFs verschafft Anlegern in den USA nach einem jahrelangen Prozess einen leichteren Zugang zu einer weiteren großen Kryptowährung. Und so könnten die Produkte attraktiver für konventionelle Anleger sein, da sie über traditionelle Brokerkonten gekauft und verkauft werden können.

Das könnte dazu führen, dass, ähnlich wie bei der Einführung der Spot-Bitcoin-ETFs, auch Spot-Ether-ETFs kräftige Zuflüsse verzeichnen können, was wiederum den Ethereum-Preis antreiben dürfte.

Tom Dunleavy, geschäftsführender Gesellschafter der Krypto-Investmentfirma MV Global, glaubt, dass auch Ether-ETFs in den Monaten nach ihrer Einführung Milliardenzuflüsse anziehen dürften, berichtet Cointelegraph. Das könnte den Ether-Preis seiner Meinung nach bis zum Jahresende auf neue Allzeithochs treiben. "Wir haben einen Zufluss von 15 Milliarden US-Dollar für Bitcoin gesehen. Ich denke, wir werden wahrscheinlich 5 bis 10 Milliarden US-Dollar für Ethereum sehen", zitiert Cointelegraph Dunleavy. "Ich erwarte einen sehr positiven Preiseffekt, der uns zu Beginn des vierten Quartals auf neue Allzeithochs bringen wird."

Ether-Preis dürfte noch stärker auf ETF-Nachfrage reagieren

Als "Basisszenario" gehe Dunleavy für die nächsten Monate davon aus, dass Ether-ETFs etwa 1 Milliarde US-Dollar pro Monat anziehen werden und erklärte, dass Ether im Vergleich zu Bitcoin "weniger an Börsen verfügbar ist, was bedeutet, dass die Auftragsbücher dünner sind und es weniger zu kaufen gibt", wie Cointelegraph berichtet. Der Spotpreis von Ether würde seiner Meinung nach daher noch stärker auf die Kaufnachfrage nach Spot-Ether-ETFs reagieren als der von Bitcoin.

"Der BTC-ETF führte vom Startdatum am 10. Januar bis zum Höhepunkt zu einem Preisanstieg von 36 % und vom Zeitpunkt der ersten Spekulationen und Gerüchte an um mehr als 50 %", zitiert Cointelegraph aus einem Investorenmemo für das zweite Quartal von Dunleavy. "Wir glauben, dass es einen starken Kaufdruck mit einer viel klareren Darstellung geben wird, die traditionelle Anleger verstehen können. ETH verfügt über Cashflows. Man kann es als Tech-Aktie, als App-Store für Kryptowährungen oder als Internet-Anleihe beschreiben. […] Dies ist für Finanzberater viel einfacher zu verkaufen als ‚digitales Gold‘", so Dunleavy.

Redaktion finanzen.net