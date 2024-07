• Harris könnte als US-Präsidentin zugunsten von Geringverdienern durchgreifen

• Höhere Unternehmenssteuern möglich

• Subventionen dürften bleiben: Anknüpfen an Wirtschaftspolitik von Joe Biden

Nachdem US-Präsident Joe Biden am Sonntag verkündete, dass er nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren werde, gilt nun seine Vize-Präsidentin Kamala Harris als wahrscheinlichste Ersatzkandidatin der Demokraten. Zwar steht der Parteitag der demokratischen Partei, bei der der Präsidentschaftskandidat offiziell ernannt wird, noch aus, doch Harris hat laut Schätzungen bereits jetzt die Unterstützung von genügend Delegierten ihrer Partei, um bei der Wahl im November gegen Trump anzutreten. Für andere Kandidaten dürfte es angesichts der knappen Zeit bis zur Wahl ohnehin schwierig werden, eine Kampagne auf die Beine zu stellen und genug Gelder einzusammeln.

Kamala Harris muss nun die US-Wähler von sich überzeugen - und das zu einer Zeit, zu der die US-Wirtschaft angesichts anhaltender Inflation, hoher Zinsen und sinkender Verbraucherausgaben zu schwächeln beginnt. Ihrer Wirtschaftsagenda dürfte daher im Wahlkampf besondere Beachtung zukommen. Wie "MarketWatch" berichtet, dürfte es momentan allerdings schwierig sein, genaue Vorhersagen zur Wirtschaftspolitik von Kamala Harris als US-Präsidentin zu treffen, da sie den Großteil ihres öffentlichen Lebens als Staatsanwältin verbracht habe und daher nicht über langjährige Erfahrung in Wirtschaftsdingen verfüge. Ihre Zeit als Senatorin und Anwärterin auf die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten im Jahr 2020 gewähren jedoch einen kleinen Einblick in ihre Ansichten.

Harris hat sich in der Vergangenheit als starke Verfechterin von Maßnahmen zur Unterstützung der Mittelschicht und der unteren Einkommensklassen hervorgetan. Laut "CNBC" hatte sie vor ihrer Zeit als Vize-Präsidentin etwa den "Lift the Middle Class Act" vorgestellt. Dieser sah unter anderem - zusätzlich zu bereits bestehenden Leistungen - eine jährliche Steuergutschrift von bis zu 6.000 US-Dollar für Arbeitnehmer mit niedrigem und mittlerem Einkommen vor, um die Vermögenslücke zu schließen. Harris wollte diese Maßnahmen laut dem US-Sender damals durch die Aufhebung der Trump-Steuersenkungen finanzieren, die vor allem den wohlhabenderen Schichten zugutekamen. Da die Lebenshaltungskosten in den letzten Jahren noch einmal weiter gestiegen sind, ist es gut vorstellbar, dass dieser oder ein ähnlicher Plan bei einem Wahlsieg wieder auf ihrer Agenda stehen könnte.

Kamala Harris gilt außerdem als Verfechterin von bezahlbarem Wohnraum. Auf der Kurznachrichtenplattform X schrieb sie erst vor wenigen Tagen: "Jeder Amerikaner verdient bezahlbaren Wohnraum".

Every American deserves affordable housing - yet the cost is too high in communities across our nation.



That is why our Administration just took another step to lower costs by announcing actions to limit rent increases and build more affordable homes.