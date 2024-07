KI-Hype

Künstliche Intelligenz ist nach wie vor das Trendthema am Markt. Einer der Lieblinge der Analysten ist der Chip-Riese NVIDIA. Daneben sind auch Titel von Microsoft, Apple, Alphabet und anderen großen Tech-Konzernen in den Fokus der Anleger gerückt.

• C3.ai mit Fortschritten

• Comeback des KI-Unternehmens?

• Analysten sehen Aufwärtspotenzial für C3.ai-Aktie



Neben den großen US-Tech-Riesen gibt es allerdings auch etwas weniger bekannte Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz, die einen Blick wert sein könnten. Eines dieser Unternehmen ist C3.ai.

C3.ai macht Fortschritte

Das Unternehmen wurde 2009 von Thomas Siebel gegründet und entwickelt KI- und IoT-Softwareanwendungen für Unternehmen. C3.ai erbringt seine Dienstleistungen hauptsächlich im Rahmen des Software-as-a-Service (SAAS)-Geschäftsmodells.

Da sich das Unternehmen schon früh auf den Beginn des KI-Zeitalters vorbereitet und große Summen investiert hat, konnte C3.ai, wie The Motley Fool berichtet, im Laufe der Jahre solide Fortschritte machen. Daher konnte C3.ai auch einige große Unternehmen als Kunden gewinnen, wie zum Beispiel Shell, Bank of America, die U.S. Air Force, Koch Industries und Engie.

KI-Unternehmen mit Comeback

Während das Unternehmen zu Zeiten seines Börsengangs im Jahr 2020 noch ein bemerkenswertes Umsatzwachstum verzeichnen konnte, verlangsamte sich dieses bis ins Frühjahr vergangenen Jahres, wie The Motley Fool berichtet. Doch nun erlebe das Unternehmen ein Comeback.

Das Umsatzwachstum lag im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024, das am 30. April endete, bei 20 Prozent. Der Umsatz stieg auf 86,6 Millionen US-Dollar, nach 72,4 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die Abonnementeinnahmen beliefen sich auf 79,9 Millionen US-Dollar und machten damit 92 Prozent der Gesamteinnahmen aus. Im gesamten Geschäftsjahr 2024 stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 310,6 Millionen US-Dollar. Und auch für die Zukunft erwartet C3.ai eine weitere Beschleunigung des Umsatzwachstums. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet das Unternehmen mit einer Steigerung auf etwa 23 Prozent. "Wir planen, weiterhin in Wachstum zu investieren, um einen langfristig Cash generierenden, profitablen Marktführer im Bereich Enterprise AI aufzubauen", schreibt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung.

Allerdings machte das Unternehmen mehr Verlust als noch im Vorjahr: Dieser belief sich im vierten Quartal auf 0,59 US-Dollar je Aktie, nach 0,11 US-Dollar im Vorjahresquartal. Im Gesamtjahr 2024 lag das EPS bei minus 2,34 US-Dollar - im Vorjahr war es noch ein Minus von 0,47 US-Dollar je Aktie.

Daneben konnte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 191 Verträge abschließen, was einer Steigerung von 52 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im vierten Quartal schloss das Unternehmen unter anderem neue Vereinbarungen mit ExxonMobil, A.P. Moller-Maersk, General Mills, Quest Diagnostics, Flextronics, BASF Petronas, Worley Limited, Thales Group, der U.S. Navy, der U.S. Intelligence Community, der U.S. National Science Foundation, The Secil Group, Cargill, Nucor Corporation und Dow.

Bleibt das Interesse an KI?

"Die Nachfrage nach Unternehmens-KI nimmt zu, und unser Vorteil als Erster auf dem Markt im Bereich Unternehmens-KI ist für uns eine gute Ausgangsposition, um daraus Kapital zu schlagen. Unsere Enterprise-KI-Anwendungen wurden in 19 Branchen eingesetzt, was die zunehmende Marktvielfalt unterstreicht. Unsere Bundeseinnahmen stiegen im Jahresverlauf um mehr als 100 %. Das Interesse, das wir an unseren generativen KI-Anwendungen sehen, ist atemberaubend.", so C3.ai-CEO Thomas Siebel laut The Motley Fool.

Das Unternehmen verfüge über einen Early-Mover-Vorteil und sei in einer großen Branche tätig, berichtet das Finanzdienstleistungsunternehmen - dennoch gebe es Unsicherheiten, die berücksichtigt werden müssten. So sei eine Frage, die sich Anleger stellen müssten, ob das Interesse an KI nachhaltig anhalten wird oder, ob es sich nur um einen weiteren Hype handelt, der in den kommenden Monaten wieder nachlässt.

C3.ai-Aktie im Fokus

Daneben sei die C3.ai-Aktie mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,1 für ein kleines und nicht profitables Unternehmen recht hoch bewertet. Im Vergleich dazu weise zum Beispiel ein etabliertes Unternehmen wie Alphabet ein KGV von 7,5 auf.

Die C3.ai-Aktie kostet an der NYSE derzeit 28,05 US-Dollar (Stand: 22.07.2024). In diesem Jahr hat das Papier 2,30 Prozent an Wert verloren, während die NVIDIA-Aktie zum Beispiel um rund 149,5 Prozent zulegen konnte.

Bei TipRanks wurde die C3.ai-Aktie in den letzten drei Monaten von elf Wall-Street-Analysten bewertet. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für das Papier liegt bei 32,33 US-Dollar und damit 15,26 Prozent oberhalb des aktuellen Kurses. Von den Analysten empfehlen vier die Aktie zum Kauf, fünf raten dazu, das Papier zu halten und zwei Analysten haben eine Verkaufsempfehlung für die Anteilsscheine des KI-Unternehmen abgegeben. Daraus ergibt sich insgesamt eine Hold-Empfehlung für die Aktie.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.