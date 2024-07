Neue Chipreihe

Die NVIDIA-Aktie konnte dank des Hypes rund um künstliche Intelligenz sagenhafte Kursgewinne erzielen. Dennoch rechnet ein Marktexperte damit, dass die Rally des Chipdesigners noch längst nicht zu Ende ist.

• Marktexperte setzt große Hoffnungen in neue Blackwell-Chipreihe

• NVIDIA könnte Marktkapitalisierung in 2024 verdoppeln

• Der US-Chipdesigner könnte damit zum wertvollsten US-Unternehmen an der Börse werden

Seit dem Launch des Chatbots ChatGPT im November 2022 ist eine regelrechte KI-Euphorie ausgebrochen. Im Zuge dessen steigt der Bedarf an spezialisierter Technik in Rechenzentren, wovon insbesondere der NVIDIA-Konzern profitiert, denn seine ursprünglich für Grafikkarten entwickelten Technologien bewähren sich auch in besonderem Maße für KI-Anwendungen. Dank seines technologischen Vorsprungs konnte sich NVIDIA zum Marktführer aufschwingen und beherrscht nun etwa 80 Prozent des Weltmarktes für KI-Hochleistungsprozessoren.

Rekordrally der NVIDIA-Aktie

Da NVIDIA eine derartige Schlüsselrolle für KI-Anwendungen spielt, konnte die Aktie immer neue Rekordhochs erklimmen. Nachdem das Papier bereits im Jahr 2023 um rund 240 Prozent steigen konnte, ging es seit Beginn des Jahres 2024 um weitere 147,55 Prozent nach oben (Stand: Schlusskurs vom 23. Juli 2024). Dank dieser sagenhaften Kursentwicklung konnte NVIDIAs Marktkapitalisierung Mitte Juni die Marke von drei Billionen US-Dollar überspringen und das Unternehmen stieg vorübergehend sogar zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt auf. Mittlerweile ist der Chipkonzern zwar wieder um einige Plätze zurückgefallen, er bewegt sich aber weiterhin im Börsen-Olymp.

Weiteres Aufwärtspotential

Angesichts solcher Kurszuwächse verwundert es nicht, dass einige Marktbeobachter befürchten, dass NVIDIA inzwischen überbewertet ist. Doch ebenso gibt es Experten, die noch viel Luft nach oben sehen. Zur zweiten Gruppe gehört Eric Jackson. Der EMJ Capital-Gründer vertrat gegenüber "Yahoo Finance" sogar die Meinung, dass NVIDIA bis zum Ende des laufenden Jahres eine Marktkapitalisierung von 6 Billionen US-Dollar erreichen und damit zum mit Abstand größten US-Unternehmen aufsteigen könnte. Zum Vergleich: Derzeit hat NVIDIA einen Börsenwert von 3,08 Billionen US-Dollar (Stand: 23. Juli 2024).

Hohe Erwartungen an Blackwell-Chips

"Mit NVIDIA geht es jetzt wieder bergauf, und es würde mich nicht überraschen, wenn wir im Herbst einen weiteren starken Ergebnisbericht sehen [...] Wir werden im August-Bericht Beweise für den anfänglichen Appetit auf die Blackwell-Chips sehen, und wir wissen, dass diese Dinger teurer sind als die H100s, H200s. Es könnte also sein, dass es dann so weit ist, aber bis November werden wir sicherlich Beweise für die tatsächlichen operativen Ergebnisse haben", argumentierte der Experte.

Im Gegensatz zu einigen KI-Bären glaubt Eric Jackson nicht, dass die Nachfrage nach KI-Chips nachlassen wird. Und da die Margen bei Blackwell sogar noch besser seien als bei den vorangegangenen Chips erwartet der EMJ Capital-Gründer im August oder spätestens im November eine euphorische Börsenreaktion auf den NVIDIA-Quartalsbericht und insbesondere die Daten zur Nachfrage nach Blackwell.

Mitte März hatte NVIDIA im Rahmen der GTC-Konferenz unter anderem seine neue Blackwell-Chipreihe vorgestellt, die speziell auf die Anforderungen von generativer KI zugeschnitten ist. Blackwell soll beim Anlernen von Künstlicher Intelligenz vier Mal leistungsstärker als die aktuelle Generation Grace Hopper sein und ist damit eine Lösung für die bei KI-Anwendungen erforderliche beschleunigte Datenverarbeitung.

