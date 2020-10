Was am Mittwoch an der Börse wichtig ist

Der DAX tendiert zur Wochenmitte rund eine Stunde vor Handelseröffnung knapp im Minus.

2. Asiens Aktienmärkte mehrheitlich leichter

Der japanische Leitindex Nikkei notiert am Mittwoch gegen 06:45 MESZ 0,11 Prozent höher bei 23.627,76 Punkten.

In Shanghai gibt der Shanghai Composite derweil 0,54 Prozent auf 3.341,73 Zähler nach.

In Hongkong geht es für den Hang Seng um 0,27 Prozent auf 24.583,40 Indexpunkte runter, nachdem der Handel am Dienstag wegen einer Taifunwarnung ausgefallen war.

3. Covestro erlöst mit Kapitalerhöhung knappe halbe Milliarde Euro

Der Chemiekonzern Covestro hat mit seiner Kapitalerhöhung eine knappe halbe Milliarde Euro eingenommen. Zur Nachricht

4. ASML übertrifft in Q3 Erwartungen und will weiter kräftig wachsen

Der Chipindustrie-Ausrüster ASML will im kommenden Jahr trotz der Coronavirus-Pandemie weiter wachsen. Zur Nachricht

5. thyssenkrupp spricht mit Regierung über temporäre Staatsbeteiligung

Der Bund könnte sich einem Magazinbericht zufolge zeitweise an thyssenkrupp beteiligen. Zur Nachricht

6. Dermapharm-Hauptaktionär will Anteil reduzieren

Der Dermapharm-Hauptaktionär Themis will sich von einem Teil seiner Aktien trennen. Zur Nachricht

7. Eli Lilly unterbricht Erprobung von Antikörpertherapie

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat die Erprobung einer Antikörpertherapie zur Behandlung von COVID-19-Erkrankungen pausiert. Zur Nachricht

8. Apple präsentiert das iPhone 12 und legt im Lautsprecher-Geschäft mit günstigerem Modell nach - Apple-Aktie schwächer

Apple macht sein iPhone fit für den 5G-Datenfunk. Zur Nachricht

9. Ölpreise schwächeln

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,32 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 15 Cent auf 40,05 Dollar. Der Preis für amerikanisches Öl pendelt seit Monatsbeginn um die 40-Dollar-Marke.

10. Euro weiter unter 1,18 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiterhin klar unter der Marke von 1,18 US-Dollar gehandelt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1740 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com