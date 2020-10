Trotz weiterhin bestehender Unsicherheiten und der steigenden Corona-Infektionszahlen dürfte sich der deutsche Leitindex zur Wochenmitte stabil zeigen. Am Vortag ging es aufgrund mangelnder Fortschritte in den Verhandlungen in den USA über ein neues Konjunkturprogramm und Corona-Sorgen noch abwärts - allerdings konnte der DAX die 13.000-Punkte-Marke knapp halten.

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Mittwoch erneut Vorsicht walten lassen.

Marktteilnehmer rechnen am Mittwoch an Europas Börsen mit einem Stabilisierungsansatz. Die Corona-Pandemie, als auch die Brexit-Unsicherheit und die Ungewissheit um die US-Wahlen belasten zwar nach wie vor die Stimmung, aber Marktteilnehmer setzen auf weitere geld- und fiskalpolitische Stimuli.

In den USA hat am Dienstag die Berichtssaison an Fahrt aufgenommen. So legten bereits vorbörslich die Großbanken JPMorgan und Citigroup die Bücher offen. Auch Johnson & Johnson veröffentlichte die Kennzahlen zum vergangenen Jahresviertel. Im späteren Handelsverlauf richteten sich die Blicke der Anleger dann auf den Tech-Wert Apple . Der iKonzern lud zu einem "Special Event", bei welchem er sein neues iPhone 12 präsentierte - Anleger zeigten sich aber nicht überzeugt.

Am Dienstag zeigten sich die Anleger in Verkauflaune.

Die Aktienmärkte in Fernost präsentieren sich am Mittwoch mehrheitlich leichter.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert am Mittwoch gegen 06:45 MESZ 0,11 Prozent höher bei 23.627,76 Punkten.

In Shanghai gibt der Shanghai Composite derweil 0,54 Prozent auf 3.341,73 Zähler nach.

In Hongkong geht es für den Hang Seng um 0,27 Prozent auf 24.583,40 Indexpunkte runter, nachdem der Handel am Dienstag wegen einer Taifunwarnung ausgefallen war.

An den asiatischen Aktienmärkten dominieren zur Wochenmitte kleine Verluste. Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen, nachdem es vielerorts mehrere Tage nur aufwärts ging. Am besten schlägt sich Tokio, wo am Mittwoch leichte Gewinne zu beobachten sind. Unter Druck stehen laut Händlern, aufgrund in den USA deutlich gesunkenen Renditen am Anleihemarkt, besonders Aktien aus der Finanzbranche.

