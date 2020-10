Was Sie am Dienstag an der Börse wissen müssen

Nach dem letztlich schwachen Wochenstart dürfte es am Dienstag wohl weiter abwärts gehen: Der DAX wird vorbörslich um 0,58 Prozent tiefer bei 12.780 Punkten erwartet. Für Verunsicherung sorgen die weiter steigenden Corona-Zahlen und die Furcht vor erneuten Lockdowns.

2. Asiens Aktienmärkte überwiegend schwächer

Die Anleger in Fernost nehmen am Dienstag Gewinne mit. Der japanische Leitindex Nikkei fällt aktuell um 0,53 Prozent auf 23.545 Punkte. Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite kaum verändert bei 3.314 Zählern. In Hongkong geht es beim Hang Seng derweil um 0,24 Prozent nach unten auf 24.483 Einheiten.

3. BMW mit überraschend guter Entwicklung der Finanzen im Quartal

Der Autobauer BMW hat im abgelaufenen Quartal eine überraschend gute Entwicklung der finanziellen Mittel verzeichnet. Zwischen Juli und Ende September habe der Konzern im Kerngeschäft mit dem Autobau einen Zufluss von 3,07 Milliarden Euro verzeichnet. Zur Nachricht

4. Permira macht bei TeamViewer Kasse

Der rasante Kursanstieg des Corona-Gewinners TeamViewer hat seinen Großaktionär offenbar zum Kasssemachen inspiriert. Das vom britischen Kapitalanlageunternehmen Permira beratene Anlagevehikel TigerLuxOne teilte am späten Montagabend den erfolgreichen Verkauf von mehr als elf Prozent des Aktienkapitals des Anbieters von Fernwartungs- und Videosoftware mit. Zur Nachricht

5. Großbank UBS überrascht mit hohem Quartalsgewinn

Gute Geschäfte im Wertpapierhandel und der Verkauf von Geschäftsteilen haben der schweizerischen Großbank UBS im dritten Quartal einen überraschend hohen Milliardengewinn beschert. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 2,1 Milliarden US-Dollar (1,8 Mrd Euro) und damit rund doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, wie UBS am Dienstag in Zürich mitteilte. Zur Nachricht

6. thyssenkrupp-Aktie: Krupp-Stiftung ist offen für Prüfung des Liberty-Steel-Angebots

Der Großaktionär von thyssenkrupp, die Krupp-Stiftung, rät einem Medienbericht zufolge dem thyssenkrupp-Management, das Übernahme-Angebot von Liberty Steel zu prüfen. "An unserer Haltung hat sich nichts geändert. Wir halten es nach wie vor für richtig, dass der thyssenkrupp-Vorstand alle Optionen prüft, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können", erklärte die Stiftung. Zur Nachricht

7. Sartorius wird noch etwas optimistischer

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius profitiert in der Corona-Pandemie weiter von guten Geschäften vor allem mit der Biopharmaindustrie. Nach starkem Wachstum in den ersten neun Monaten werden die Niedersachsen nun auch noch etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Zur Nachricht

8. IBM büßt weiter Umsatz ein

Das IT-Urgestein IBM hat im dritten Quartal trotz boomender Cloud-Dienste weitere Geschäftseinbußen erlitten. In den drei Monaten bis Ende September sank der Umsatz im Jahresvergleich um knapp drei Prozent auf 17,6 Milliarden Dollar (15,0 Mrd Euro). Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 42,40 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 20 Cent auf 40,86 Dollar.

10. Euro hält sich bei knapp 1,18 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag weiter in der Nähe der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1780 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

