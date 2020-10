US-Finanzpaket: Pelosi und Mnuchin legen Differenzen in weiteren Punkten bei. Sartorius wird noch etwas optimistischer. Krupp-Stiftung ist offen für Prüfung des Liberty-Steel-Angebots. Goldman Sachs zahlt wegen 1MDB-Skandal wohl zwei Milliarden an US-Regierung. Compleo verkauft Aktien für 49 Euro je Stück. Intel verkauft Nand-Memory-Sparte für neun Milliarden US-Dollar.

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag an seine Vortagesverluste anknüpfen. Der DAX wird vorbörslich um 0,58 Prozent tiefer bei 12.780 Punkten erwartet. Am Vortag beendete er den Handel mit einem Abschlag von 0,42 Prozent auf 12.854,66 Punkte. Der TecDAX dürfte am Dienstag ebenfalls nachgeben. Am Montag stand bei ihm letztlich ein Minus von 0,30 Prozent bei 3.151,98 Zählern an der Tafel. Am Dienstag dürfte es ebenfalls weiter bergab gehen, denn die weiter steigenden Corona-Fallzahlen schüren Verunsicherung und die Angst vor einem erneuten Lockdown. Zudem sind Anleger gespannt, ob es heute in den USA endlich zu einer Einigung auf ein neues Konjunkturpaket kommt. "Bis heute Abend entscheidet es sich, ob der US-Kongress noch vor der US-Wahl ein zweites Fiskalpaket verabschieden wird oder nicht. Der Rückgang der US-Aktienkurse lässt mich vermuten, dass mittlerweile die wenigstens noch auf einen Durchbruch hoffen", erklärte die Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen gaben zum Wochenstart nach. Der EuroSTOXX 50 konnte im frühen Handel einen deutlichen Aufschlag verbuchen und hielt sich zunächst weiter auf grünem Terrain. Im weiteren Tagesverlauf rutschte er jedoch ins Minus und beendete den Handel 0,09 Prozent tiefer bei 3.242,51 Indexeinheiten. Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag erneut schwach erwartet. Sorgen bereiten die festgefahrenen Verhandlungen um ein Konjunkturpaket in den USA sowie steigende Infektionszahlen. Irland hat einen zweiten Lockdown verhängt und auch in Deutschland befindet sich ein Gebiet in Bayern nun erneut im Lockdown. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen herrschte am Montag Zurückhaltung. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung am Montag etwas höher, wechselte im Verlauf jedoch ins Minus. Er beendete den Tag mit einem Abschlag von 1,44 Prozent auf 28.195,42 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite bewegte sich letztlich ebenfalls in der Verlustzone, nachdem er fester gestartet war. Zum Börsenschluss verblieb ein Verlust von 1,65 Prozent bei 11.478,88 Stellen an der Kurstafel. Marktteilnehmer diskutierten über die jüngsten Aussagen der US-Politikerin Nancy Pelosi, die eine Deadline bis Dienstag gesetzt und damit die Hoffnung geweckt habe, dass es in den Verhandlungen über neue Hilfsmaßnahmen doch noch vor den US-Wahlen Bewegung geben könne. Dennoch agierten die Anleger an der Wall Street zum Wochenstart vorsichtig. "Es sind die geschürten Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie, der strapazierte Geduldsfaden im Ringen um ein US-Hilfspaket und die immer näher heranrückende US-Präsidentschaftswahl, welche Anleger hat vorsichtiger werden lassen", gab dpa Marktanalyst Timo Emden von Emden Research wieder. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken