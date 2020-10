Siemens Healthineers baut indischen Standort massiv aus - Aktie dreht ins Minus

Der Campus werde das bisherige Forschungs- und Entwicklungszentrum mit einem hochmodernen Werk für medizinische Bildgebung kombinieren, heißt es in einer Mitteilung des Medizintechnikkonzerns aus Erlangen. Die Investition sei Teil der Strategie 2025.

Indien soll zum zentralen Fertigungsstandort für kostengünstige Produkte werden, die in Schwellenländern gefragt sind. Im Innovationszentrum von Bengaluru werde es Kompetenzzentren für digitale Technologien wie Datenanalytik, künstliche Intelligenz, Augmented und Virtual Reality sowie für Benutzererfahrung und Cybersicherheit geben, kündigte Siemens Healthineers an. 1.800 Digitalisierungs-Experten sollen dazu dort in den nächsten zehn Jahren eingestellt werden.

"Diese Investition ist die größte, die wir je in Indien getätigt haben", sagte Elisabeth Staudinger, die Cehfin für das Geschäft in der Region Asien-Pazifik. "Sie wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, unser Geschäft auf die nächste Stufe zu heben, indem sie die Digitalisierung vorantreibt und unser Produktportfolio für Schwellenländer erweitert." Am indischen Hightech-Standort beschäftigt die Siemens-Medizintechniktochter jetzt schon jeden zweiten Softwareingenieur.

Die Aktie von Siemens Healthineers präsentierte sich am Dienstag auf XETRA zunächst freundlich, dreht im Verlauf aber ins Minus und gibt zuletzt 0,82 Prozent auf 38,04 Euro ab.

