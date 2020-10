Analyst: Tesla-Aktie könnte bis auf 500 US-Dollar steigen

Aktien in diesem Artikel Tesla 370,65 EUR

• Tesla-Aktie könnte bis auf 500 US-Dollar steigen• Starke Auslieferungszahlen aus Q3 geben Rückenwind• Eigene Batterieproduktion dürfte als Katalysator wirken

Für die Tesla-Aktie könnte es derzeit wohl besser nicht laufen. Seit Jahresanfang konnte das Papier des US-E-Autobauers um mehr als 400 Prozent zulegen. Allein nach dem 5-zu-1-Aktiensplit, der am 31. August abgeschlossen wurde, konnte das Papier um rund 60 Prozent hinzu gewinnen. Seit Ende September befindet sich die Tesla-Aktie aber eher in einer Seitwärtsbewegung, derzeit notiert sie bei rund 450 US-Dollar. Ein Analyst glaubt allerdings, dass sich die Rally wieder fortsetzen könnte.

Geht die Tesla-Rally weiter

Todd Gordon, Gründer von TradingAnalysis.com äußerte sich jüngst in CNBCs "Trading Nation" optimistisch, dass die Rally bei der Tesla-Aktie weitergehen könnte: "Man kann nur einen absolut erstaunlichen Lauf von der 100-Dollar-Marke sehen, dies ist nach dem Split bis in den 400-Dollar-Bereich und man kann sehen, dass wir angefangen haben, in eine Art Dreieckskonsolidierung zu geraten", so Gordon. "Ein Dreieck ist nichts anderes als niedrigere Höhen, höhere Tiefen. … Wir erreichen einen Entscheidungspunkt, an dem das Diagramm ausbrechen muss und normalerweise in Richtung des Trends bricht, der vor der Konsolidierung stattgefunden hat."

Gordon misst der Tesla-Aktie also zunächst noch weiteres Aufwärtspotenzial bei, bevor Anleger in größerem Maße Gewinne mitnehmen dürften. Gordon sieht noch "Raum für die 500-Dollar-Region".

Rückenwind für Tesla

Unterstützung dürfte die Tesla-Aktie Gordons Meinung nach von mehreren Faktoren erhalten. Bei CNBCs "Trading Nation" nannte er zum Beispiel die Rekordzahl an Auslieferungen im dritten Quartal, welche eine bullische Entwicklung darstellen. Tesla konnte in Q3 139.300 Fahrzeuge an die Kundschaft bringen. Und Tesla-CEO Elon Musk habe in einer E-Mail verkündet in diesem Jahr sogar insgesamt 500.000 Autos ausliefern zu können. Des Weiteren sieht Gordon Chancen in der Expansion nach Europa und der Fokussierung auf die eigene Batterieproduktion, welche Tesla unter anderem mit dem Bau der neuen Gigafactory in Berlin vorantreiben will.

Todd Gordon steht mit seinem bullishen Ausblick für Tesla nicht alleine da. Erst kürzlich hob New Street Research-Analyst Pierre Ferragu sein Tesla-Kursziel kräftig an: von 400 US-Dollar auf 578 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

