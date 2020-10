Airbus und Israel Aerospace gewinnen EU-Vertrag für maritime Luftüberwachung

Im Rahmen des Vertrags, der von der Europäischen Grenz- und Küstenschutzbehörde vergeben wurde, werden beide Unternehmen ein ferngesteuertes Flugzeugsystem in mittlerer Flughöhe betreiben, wie Airbus mitteilte.

Laut Mitteilung wird "der Service in Griechenland und/oder Italien und/oder Malta innerhalb eines Rahmenvertrages erbracht". Das Flugzeugsystem sei technisch in der Lage, "mehr als 24 Stunden in voll einsatzfähiger Konfiguration zu fliegen und ein umfassendes Echtzeit-Marinebild in geographischen Gebieten für potenzielle Überwachungsinteressen zu erstellen".

Finanzielle Details des Vertrags wurden nicht veröffentlicht.

DJG/DJN/uxd/sha

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: Tom Klimmeck / Shutterstock.com