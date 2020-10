GRENKE: Sonderprüfungen bislang ohne "Auffälligkeiten" - GRENKE-Aktie mit Kursfeuerwerk

Zum derzeitigen Stand seien "keine wesentlichen Auffälligkeiten" im Geschäftsmodell und der Geschäftsorganisation erkennbar, erklärte GRENKE am Dienstag. Auch die Übernahmen der bisher überprüften Franchiseunternehmen könnten als positiv bezeichnet werden. Die Prüfungen seien aber noch nicht abgeschlossen und es lägen bislang keine Zwischenberichte der Prüfungsgesellschaften Warth & Klein Grant Thornton sowie KPMG vor.

GRENKE werde erst abschließend über die Prüfungen berichten, wenn die Ergebnisse validiert und belegt seien, sagte Vorstand Sebastian Hirsch. Der Konzern prüfe selbst verschiedene Optionen für eine Weiterentwicklung des Franchisemodells.

So reagiert die GRENKE-Aktie

Papiere von GRENKE sind am Dienstagmittag via XETRA um mehr als 11 Prozent auf 38,58 Euro angesprungen. Derzeit stehen sie noch 8,33 Prozent im Plus bei 37,18 Euro. Vor einem Monat waren die Papiere des Leasinganbieters im Zuge einer Leerverkaufsattacke noch bis unter 24 Euro durchgereicht worden.

So generierten die seit 2008 übernommen Franchiseunternehmen laut den Wirtschaftsprüfern von Warth & Klein Grant Thornton (WKGT) zusammengenommen für den Konzern Ergebnisbeiträge im Rahmen der Ergebniserwartungen, die eine Investition rechtfertigten. Die Übernahmen waren ein Kritikpunkt der Investorengruppe Viceroy Research mit dem dahinter stehenden Briten Fraser Perring.

Zudem seien durch KPMG die Anfang Oktober bereits in überwiegenden Teilen bestätigten Bankguthaben noch weiter untermauert worden.

Frankfurt (Reuters / dpa-AFX)

Bildquellen: GRENKE AG