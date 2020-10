Anleger lassen Vorsicht walten: DAX geht schwächer in den Feierabend

Der DAX stieg mit einem leichten Zuwachs von 0,3 Prozent auf 12.948,63 Punkte in die neue Woche ein. Im weiteren Verlauf kam der deutsche Leitindex von seinem Tageshoch bei 13.028,73 Zählern zurück und rutschte auf rotes Terrain ab. Letztlich beendete er die Sitzung 0,42 Prozent tiefer bei 12.854,66 Einheiten.

"Es sind die geschürten Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie, der strapazierte Geduldsfaden im Ringen um ein US-Hilfspaket und die immer näher heranrückende US-Präsidentschaftswahl, welche Anleger hat vorsichtiger werden lassen", bemerkte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.

Am Samstag hatte die Zahl der COVID-19-Neuinfektionen in Deutschland mit 7830 zum dritten Mal in Folge einen Höchstwert erreicht. Auch aus anderen europäischen Ländern wurden am Wochenende erhebliche Steigerungen oder gar Höchstwerte an Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

