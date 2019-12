Was Sie zum Wochenschluss an der Börse wissen müssen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor dem Handelsstart am Freitag höher bei rund 13.115 Einheiten.

2. Börsen in Fernost in Grün

Der Nikkei 0,23 Prozent fester bei 23.354,40 Punkten. Der Shanghai Composite mit plus 0,23 Prozent bei 2.906,11 Einheiten, daneben kann der Hang Seng 0,87 Prozent auf 26.444,41 Punkte zugewinnen. (Stand: 08:00 Uhr MEZ)

3. Carl Zeiss Meditec mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 (per 30. September) von weiterhin guten Geschäften in der Augenheilkunde und Mikrochirurgie profitiert und deutlich mehr verdient. Zur Nachricht

4. Ölkartell OPEC ringt bis in die Nacht um Förderkürzungen

"Ja, wir haben eine Vereinbarung", sagte der iranische Ölminister Bidschan Namdar Sanganeh am Donnerstag nach einer rund sechs Stunden langen Sitzung der 14 Mitgliedsstaaten in Wien. Zur Nachricht

5. Saudi Aramco vor weltgrößtem Börsengang: Ölgigant teilt Ausgabepreis mit

Das saudische Ölunternehmen hat den Ausgabepreis seiner Aktien festgelegt und steht womöglich vor dem größten Börsengang aller Zeiten. Der endgültige Ausgabepreis liege bei 32 Riyal (8,50 US-Dollar), teilte Aramco am späten Donnerstagabend mit. Zur Nachricht

6. Swiss Re verkauft Tochter Reassure an die Phoenix-Gruppe

Wie das Unternehmen mitteilte, veräußert es Reassure an die Phoenix Group Holdings zu einem Transaktionswert von 3,25 Milliarden Pfund. Die Swiss Re erhält für das Geschäft, an dem auch der japanische Versicherungskonzern MS&AD Insurance Group mit 25 Prozent beteiligt ist, 1,2 Milliarden britische Pfund in bar und eine Beteiligung an dem Käufer. Zur Nachricht

7. Bristol-Myers Squibb erhöht Dividende

Der US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb schüttet künftig mehr an seine Aktionäre aus. Zur Nachricht

8. Commerzbank will M-Bank bis Ende 2020 verkauft haben

"So ein Prozess ist immer schwer vorherzusehen, aber unsere Ambition ist es, bis Ende des nächsten Jahres durch zu sein", sagte Vorstandschef Martin Zielke der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Auf die Frage, wie weit die Commerzbank mit dem Verkauf sei, sagte er: "Das läuft alles sehr geordnet." Zur Nachricht

9. Ölpreise vor OPEC-Beschlüssen kaum verändert

Ölpreise haben sich am Freitagmorgen wenig bewegt. Am Markt wurde weiter gespannt auf Ergebnisse eines Treffens des Ölkartells Opec mit verbündeten Ölstaaten gewartet, die im Lauf des Tages anstehen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 63,28 US-Dollar. Das waren elf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sechs Cent auf 58,37 Dollar.

10. Euro hält sich kaum verändert über 1,11 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag wenig bewegt und damit die Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Morgen stand die Gemeinschaftswährung Euro knapp über 1,11 US-Dollar und wurde bei 1,1105 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1094 Dollar festgesetzt.

