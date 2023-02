Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte mit Abgaben in die neue Handelswoche starten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 0,56 Prozent auf 27.662,71 Punkte. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen 0,81 Prozent auf 3.237,03 Einheiten. In Hongkong gibt der Hang Seng 1,95 Prozent auf 21.239,08 Stellen ab (7:14 Uhr MEZ).

3. BMW investiert Millionen in E-Auto-Fertigung in Mexiko

Die BMW AG investiert 800 Millionen Euro, um in Mexiko vollelektrische Modelle der nächsten Fahrzeuggeneration zu entwickeln. Laut dem Autobauer soll dieser Schritt dazu beitragen, den Absatz von Elektrofahrzeugen bis zum Ende des Jahrzehnts auf die Hälfte des weltweiten Absatzes zu steigern. Zur Nachricht

4. Neue Sanktionen gegen Ölprodukte aus Russland treten in Kraft

Ölprodukte aus Russland dürfen von diesem Sonntag an nicht mehr in die Europäische Union importiert werden. Grundlage der Einfuhrbeschränkung ist eine im vergangenen Juni von den 27 Mitgliedstaaten beschlossene Sanktionsverordnung wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Zur Nachricht

5. Tesla-Anleger verlieren Sammelklage wegen umstrittener Musk-Tweets

Tesla-Aktionäre sind mit einer Sammelklage gegen Firmenchef Elon Musk wegen seiner Tweets aus dem Jahr 2018 gescheitert. Die neun Geschworenen kamen am Freitag (Ortszeit) nach nur rund zweistündigen Beratungen zu dem Schluss, dass die Klägerseite nicht nachweisen konnte, dass Musk für ihre Verluste auf dem Aktienmarkt verantwortlich gewesen sei. Zur Nachricht

6. Nestlé kündigt weitere Preiserhöhungen an

Produkte des Schweizer Nahrungsmittelriesen Nestlé dürften erneut teurer werden. "Wir haben die für uns anfallenden Mehrkosten noch nicht vollständig weitergegeben. Es wird daher weitere Preissteigerungen geben", sagte Konzernchef Mark Schneider. Zur Nachricht

7. Deutsche Post-Aktie: Beschwerden über verspätete oder verlorene Post gehen im Januar zurück - Neue Warnstreiks

Die Zahl der Beschwerden über verspätete oder verlorene Briefe und Pakete ist im Januar spürbar gegenüber den Vormonaten gesunken. Insgesamt seien bei der Bundesnetzagentur im vergangenen Monat rund 4000 Eingaben und Beschwerden eingegangen, teilte die Aufsichtsbehörde in Bonn mit. Zur Nachricht

8. Aktivistischer Investor Bluebell will offenbar Druck auf Bayer erhöhen

Der aktivistische Investor Bluebell sammelt laut eines Presseberichts Verbündete, um seine Forderungen nach Veränderungen beim Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer durchzusetzen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreise mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,11 auf 73,50 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,29 auf 80,23 Dollar anzog.

10. Euro startet mit knapp 1,08 US-Dollar in die Woche

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0795 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

