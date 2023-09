Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich etwas fester

Der DAX dürfte den Montagshandel mit leichten Kursgewinnen starten.

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio gewinnt der Nikkei 0,47 Prozent auf 32.863,95 Punkte. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 1,12 Prozent auf 3.168,38 Zähler. In Hongkong wurde am Freitag feiertagsbedingt nicht gehandelt, am heutigen Montag legt der Hang Seng um 2,55 Prozent zu auf 18.851,35 Einheiten (07:11 Uhr MESZ).

3. Brenntag-Aktie: Milliardär Kühne hat Anteil an Brenntag verdoppelt

Der Milliardär Klaus-Michael Kühne hat seinen Anteil an dem Chemikalienhändler Brenntag in die Höhe geschraubt. Zur Nachricht

4. BMW-Aktie: BMW plant laut Zipse schnellen Hochlauf der neuen Auto-Generation - Neue Klasse wird "sehr profitabel" sein

BMW will die neue vollelektrische Fahrzeuggeneration in den kommenden Jahren äußerst schnell an den Start bringen. Zur Nachricht

5. VW-Aktie: VW hält an Elektrostrategie fest - VW Nutzfahrzeuge drosselt wegen Teilemangel Produktion

Volkswagen hofft bei der bevorstehenden IAA Mobility in München auf eine Belebung der zuletzt schwächelnden E-Auto-Nachfrage und legt beim Elektro-Portfolio der Kernmarke noch einmal nach. Zur Nachricht

6. Arm-Aktie: Arm peilt bei Börsengang in den USA wohl Bewertung von bis zu 55 Milliarden US-Dollar an

Der britische Chipdesigner Arm peilt bei seinem Börsengang in den Vereinigten Staaten einem Pressebericht zufolge eine Bewertung von 50 bis 55 Milliarden US-Dollar an. Zur Nachricht

7. BVB-Aktie: Terzic bohrt nach Unentschieden gegen Heidenheim in Wunde - Dortmund-Wechsel laut Füllkrug 'nichts Kurzfristiges'

Neuzugang Niclas Füllkrug werden die Ohren gedröhnt haben wie nie in seiner Profi-Karriere. Zur Nachricht

8. UBS-Aktie: Übernahme der CS stand laut Ermotti bereits 2016 im Raum

Die UBS-Geschäftsleitung hatte 2016 bereits die Übernahme von Credit Suisse (CS) geprüft, sagt UBS-Chef Sergio Ermotti. Zur Nachricht

9. Ölpreise halten sich bei mehrmonatigen Höchstständen

Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn in der Nähe mehrmonatiger Höchststände gehalten. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 88,59 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg ebenfalls geringfügig auf 85,61 Dollar.

10. Euro bleibt unter 1,08 US-Dollar

Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter unter der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0785 Dollar und damit kaum mehr als am späten Freitagabend.